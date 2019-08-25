Son Dakika
Akkum Plajı'nda temizlik
İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki Akkum Plajı, çocuklar ve gönüllüler tarafından temizlendi. Seferihisar'da çevre konusunda bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin ve Türkiye Çevre...
GENEL 24.08.2019, 08:27
İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki Akkum Plajı, çocuklar ve gönüllüler tarafından temizlendi.
Seferihisar'da çevre konusunda bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş'ın da katılımıyla çocuklara çevrenin korunması ile geri dönüşüm hakkında eğitim verildi. Ardından da çocuklar ile gönüllüler eldiven ve şapka takıp, Akkum Plajı'nda temizlik yaptı. Temizlik sırasında plastik, metal, cam içecek şişe ve kutuları, naylon poşetler, yiyecek artıkları, sigara izmaritleri gibi kirlilik yaratan madde ve malzemeler toplandı. Toplanan atıklar, Seferihisar Belediyesi'ne ait araçlarla çöp istasyonlarına gönderildi.
Katılımcılara teşekkür eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çevre bilinci yaratmak için bu tür etkinlikleri daha sık düzenleyeceklerini belirtti. TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş ise, plajlarda yaşanan en büyük kirliliğin görmezden gelinen sigara izmaritlerinden kaynaklandığını, bunların insan sağlığı açısından büyük bir risk taşıdığını söyledi.
Seferihisar'da çevre konusunda bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş'ın da katılımıyla çocuklara çevrenin korunması ile geri dönüşüm hakkında eğitim verildi. Ardından da çocuklar ile gönüllüler eldiven ve şapka takıp, Akkum Plajı'nda temizlik yaptı. Temizlik sırasında plastik, metal, cam içecek şişe ve kutuları, naylon poşetler, yiyecek artıkları, sigara izmaritleri gibi kirlilik yaratan madde ve malzemeler toplandı. Toplanan atıklar, Seferihisar Belediyesi'ne ait araçlarla çöp istasyonlarına gönderildi.
Katılımcılara teşekkür eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, çevre bilinci yaratmak için bu tür etkinlikleri daha sık düzenleyeceklerini belirtti. TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş ise, plajlarda yaşanan en büyük kirliliğin görmezden gelinen sigara izmaritlerinden kaynaklandığını, bunların insan sağlığı açısından büyük bir risk taşıdığını söyledi.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Sivasspor
|1
|3
|4. Malatyaspor
|1
|3
|5. Denizlispor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Ankaragücü
|2
|2
|10. Trabzonspor
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Kasımpaşa
|2
|1
|14. Gençlerbirliği
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|2
|6
|2. Adana Demirspor
|2
|4
|3. Keçiörengücü
|2
|4
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Menemen Belediyespor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|1
|1
|11. Erzurum BB
|2
|1
|12. Boluspor
|2
|1
|13. Adanaspor
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Altınordu
|2
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Arsenal
|3
|6
|3. Leicester City
|3
|5
|4. Man City
|2
|4
|5. M. United
|3
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Brighton
|3
|4
|8. Bournemouth
|2
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Everton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. West Ham
|3
|4
|14. Burnley
|2
|3
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Norwich City
|3
|3
|17. Southampton
|3
|3
|18. Wolverhampton
|2
|2
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Real Valladolid
|2
|4
|4. Athletic Bilbao
|2
|4
|5. Osasuna
|2
|4
|6. Mallorca
|1
|3
|7. Atlético Madrid
|1
|3
|8. Deportivo Alaves
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Celta de Vigo
|2
|3
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|2
|1
|15. Getafe
|2
|1
|16. Valencia
|2
|1
|17. Real Betis
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016