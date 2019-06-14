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Akit TV Haber Müdürü Murat Alan saldırıya uğradı

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-GAZİOSMANPAŞA'da, Cuma namazına giderken çocuğunun önünde darp edilen Murat Alan, saldırganların kendisine, "Senin de siyasi iradenin de hakkından geleceğiz" dediklerini belirtti. Akit TV Haber Müdürü Murat...

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan saldırıya uğradı

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-GAZİOSMANPAŞA'da, Cuma namazına giderken çocuğunun önünde darp edilen Murat Alan, saldırganların kendisine, "Senin de siyasi iradenin de hakkından geleceğiz" dediklerini belirtti.
Akit TV Haber Müdürü Murat Alan evinin yakınında bulunan camiye Cuma namazına giderken kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde gerçekleşen olayda saldırganların bıçak ve beyzbol sopası kullandıkları ve Alan'ın evinin önünde keşif yaptıkları öğrenildi. Saldırının ardından Murat Alan, Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Alanın sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

“SENİN DE SİYASİ İRADENİN DE HAKKINDAN GELECEĞİZ"
Yaşadıklarını mikrofonuna anlatan Murat Alan, “Bu sabah, öğle vaktinde yaya olarak çocuğumla birlikte Cuma'ya giderken evimin hemen üstünde saldırıya uğradım. Daha önce keşif yapılmış, çalışılmış, planlanmış, gözlem yapılmış. İki gündür İstanbul'da keşif çalışması yapan bir araç ve içerisinden 4 kişi indi. Birinin elinde bıçak vardı. Diğerinin elinde beyzbol sopası vardı. Saldırıya uğradım. Bıçaklıyı durdurdum. Beyzbol sopasıyla kafama öldürmeye yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırı esnasında söyledikleri çok dikkatimi çekti. 'Senin de, senin siyasi iradenin de hakkından geleceğiz. Göreceksiniz, bunun bedelini ödeyeceksiniz' gibisinden sözlerle saldırdılar. Ben kurtulmaya çalıştım ancak onlar peşimden gelmeye devam ettiler. Onları çocuğumdan uzaklaştırmaya çalıştım. Çocuğum bağırıp, ağlıyordu. Ben onları çocuğumdan farklı bir noktaya sürükledim. Vatandaşlar devreye girdi. Bağrışma olunca panikleyip kaçtılar" dedi.
Sosyal medyadan ve telefonla tehditler aldığını belirten Alan, “İçişleri bakanımızla telefonda konuştum. Konunu takipçisi olduğunu, sonuna kadar gideceklerini söyledi. Valimiz de geçmiş olsun dileklerini iletti. Fahrettin Altun'un sosyal medyada bir açıklamasını gördüm. Meslektaşlarım yine yanımdalar" şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAF)

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