Akit'in "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" davası...



Serpil KIRKESER/İSTANBUL, () ATATÜRK'ün ölüm yıldönümünde “Zulüm 1938'de son buldu" başlığıyla Akit TV'nin televizyonunda yayınlanan haberle ilgili açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

DURUŞMA SAAT 9.30'DA BAŞLADI

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya AKİT TV yayınlarından ve programlarından sorumlu müdür olan tutuksuz sanık Ali Özken katılmadı. Mahkeme hakimi Tijen Özay, sanık Ali Özken müdafinin mazeret dilekçesi sunduğunu açıkladı. 9'u 5 geçe başlamasına karar verilen duruşma saat 09.30'da başladı.



İSTANBUL VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DE ŞİKAYETÇİ



İstanbul, Ankara, Adana, Sakarya, İzmir, Aydın, Denizli ve Sakarya Barosu'nun Avukatları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) avukatları, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği üyeleri duruşmada müşteki olarak hazır bulundu.

ATAMIZIN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ TÜRK MİLLETİ ADINA BİR YAS GÜNÜDÜR

Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt ise “Atamızın ölüm yıldönümü Türk milleti adına bir yas günüdür. Sanığın paylaşımlarının Türk halkı üzerinde yaptığı ayrımcılık ve etki göz önünde bulundurularak cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

SANIĞIN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Ankara Barosu Başkanlığı adına Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hamit Baykara şikayetinde hakaretin yanında sövgüye dayalı ifadeler yer aldığını, ulusun ortak değerlerine saldırıldığını belirterek sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

“DAVAYA KATILMAMIZ ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİNDEN GELMEKTEDİR"

Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan, “Söz konusu davaya katılmamız avukatlık kanunundan değil Atatürk'ün gençliğe hitabesinden gelmektedir. Yapılan hakaret Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına karşı yapılmıştır, bu milletin ortak değerlerine ve temeline karşı işlenmiş bir eylem söz konusudur. Üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN SEMBOLÜDÜR"

İzmir Barosu Başkanlığı adına konuşan avukat Cemil Öz ise şunları söyledi: “Söz konusu yayında Mustafa Kemal'in adı Kamal olarak bilerek yanlış yazılmıştır. Atatürk halkına zulüm eden bir zalim olarak nitelendirilerek açıkça hatırasına hakaret edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolüdür. Ona yönelmiş olan hakaretler ve saldırılar Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine yöneliktir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz."

“TÜRK MİLLETİNE YAPILMIŞ BİR HAKARETTİR"

Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Genel Merkezi adına Kutlay Altuğan, “Sanık tarafından yapılan hakaret yüce Türk Milletine yapılmış bir hakarettir. Bu itibarla sanığın en üst seviyeden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ : İSNAT EDİLEN SUÇ SABİTTİR, ŞİKAYETÇİYİZ

İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü adına konuşan avukat Fatma Akar sanığa isnat edilen suçun sabit olduğunu, şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

CHP: TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN VE PARTİMİZİN KURUCU BAŞKANINA HAKARET ETMİŞTİR

Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan avukat Zeynep Gönenç Parmaksızoğlu, "Sanık eyleminde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve partimizin kurucu başkanına hakaret etmiştir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık vekili avukat Ali Pacci'nin mazeretinin kabulüne karar veren mahkeme, dinlenmeyen müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı Haziran'a erteledi.

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Akit TV isimli televizyon kanalında 10 Kasım 2015'te Atatürk'ün ölüm yıldönümünde "Zulüm 1938'de son buldu" başlığıyla haber yayınlandığı anlatıldı. Haberin ardından Atatürk'ün hatırasına alanen hakaret işlendiğine bahisle çok sayıda ihbar dilekçesinin savcılığa gönderildiği ifade edilen iddianamede, haber programının bir bütün olarak ele alındığında haber verme ve eleştiri sınırlarının aşıldığı belirtildi. Atatürk'ün hatırasına alanen hakaret edildiğinin anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, sanık Ali Özken hakkında "Atatürk'ün hatırasına alanen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Duruşma bittikten sonra tüm barolar adına açıklama yapan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Necmi Şimşek yaptığı basın açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtarıcısı ve kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik , giderek yoğunlaşan ve üzülerek ifade etmemiz gerekir ki iktidar sahibi olan partinin milletvekilleri ve yöneticileri tarafından da ,açıkça ve fütursuzca yapılan saldırılar,adeta sistematik bir biçimde devam etmekte,bazı yazılı ve görsel basın organları, bu sinsi mücadelenin tetikçiliğini yapmaktadır.

Ulu Önderimiz Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyetimize anlam ve mana katan devrimlerine sahip çıkma kararlılığında olan bizler,bu saldırılara ve saldırganlara ölünceye kadar karşı duracağız.Şu husus herkes ve her kesim tarafından iyi blinmelidirki, hiçbir güç bizleri bu azim ve kararlılığımızdan asla vazgeçirmeyecektir. Yüzyıllardır,aynı topraklarda,aynı kültür, örf ve adetlerle kardeşçe yaşamış olan Türk toplumunu,hiçbir güç bölemeyecek ve parçalayamayacaktır. Toplumumuzu bizler ve onlar olarak ikiye bölmek isteyen, hainler , bu emellerine asla kavuşamayacaklardırö dedi.

