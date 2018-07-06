Akıncı: Kıbrıs'ta işbirliğine önem veren anlayışlara ihtiyaç var

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs'ta çatışmaya değil işbirliğine önem veren anlayışa ihtiyaç olduğunu belirterek, Rumların iki kurucu devletli bir yapıyı, üniter değil federal bir çözümü özümsemesi gerektiğini kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüştü. Görüşmede, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta görevlendirdiği Jane Holl Lute'nin ziyaretinin detayları ele alındı.

Spehar'la görüşmesinden sonra gazetecilere açıklama yapan Akıncı, "Lute'nin atanması tarafların nabzını tutmaya yönelik bir görevlendirmedir" dedi. "Lute'nin ziyaretinin, yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı olarak nitelendirilmemesi gerektiğine" dikkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Tarafların nerede durduklarına dair bir durum tespiti yapılacak. BM Genel Sekreteri'ne bu bağlamda bir rapor sunulacak" dedi.

'KAPKARA TABLO ÇİZMEK İSTEMİYORUM'

KKTC'nin eskiden olduğu gibi uzayıp giden ve sonu gelmeyen müzakerelerin bir parçası olma niyetinin bulunmadığını ifade eden Akıncı, "Bu konuda kararlıyız" dedi. Yeniden başlayacak bir sürecin sonuç alıcı olması gerektiğine dikkat çeken Akıncı, "Ada'da bir sonuç almak isteniyorsa, iki toplum arasında azınlık-çoğunluk ilişkisi olmaz. Siyasi eşitlik kavramı içselleştirilmeli. Üniter bir devlet olmayacak. Federal bir yapı söz konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kapkara bir tablo çizmek istemiyorum" diye sözlerine devam eden Akıncı, "Rumlardan da makul adımlar gelirse, garantör ülkelerin de katkısı ile sonuç alıcı bir biçimde deneme belki yeniden önümüze açılabilir" dedi.

GARANTİLER VE GÜVENLİK KONUSU

Rum tarafından 'garantiler ve güvenlik' konusunda gelen açıklamalara tepki gösteren Akıncı şunları kaydetti:

"Benim için tehdit oluşturuyor söylemi ile diğer toplumun güvenlik ihtiyacını da göz ardı edemezsiniz. Kıbrıs Türkünün güvenlik ihtiyacının çerçevesinin Rum toplumu için bir tehdit oluşturmaması gerektiğini kabul ediyorum. Bu böyle olmalı. Ama Rum tarafı da benim için 'Senin bütün taleplerin tehdit oluşturuyor, onun için gel sıfır asker sıfır garanti noktasına ulaşalım' dememelidir. Bu bizi bir yere götürmez. Bu sözler Kıbrıs Türküne güvence vermiyor."



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