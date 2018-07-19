Akıncı: Kıbrıs'ta çözüm için Rumlarda zihniyet dönüşümü olmalı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs'ta bir çözüm için Rum tarafında gerçekten bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunu söyledi. Akıncı, "Kıbrıs'ta çözüme kimin destek, kimin köstek olduğu, gerek BM gerekse diğer taraflarca görülmüştür" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44'üncü yıl dönümü nedeniyle halka seslendi. "20 Temmuz 1974 günü askeri müdahale durup dururken meydana gelmiş değildir" diye sözlerine başlayan Akıncı, "Rum tarafı, Kıbrıs'ın yakın tarihini hep 20 Temmuz 1974'ten itibaren yazmak istese de gerçek durum böyle değildir. Bu tarihin bir de 5 gün öncesi vardır. 15 Temmuz günü Yunanistan'daki Faşist Albaylar Cuntası, Kıbrıs'ta yapmış olduğu darbe ile Makarios'u devirmiş, yerine de Kıbrıslı Rum faşist Nikos Sampson'u getirmişti. Kıbrıs Rum televizyonu, Yunan milli marşı eşliğinde Enosis'e gidilmekte olduğunun müjdesini vermekteydi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı'nın önemine dikkat çeken KKTC Lideri, "Eğer Türkiye gecikmeden bu adımı atmasaydı, darbe kökleşecek ve kısa süre sonra dünyada da kabul görmeye başlayacaktı. 20 Temmuz'da gerçekleşen askeri harekât, Ada'nın Yunanistan'a bağlanmasını engellediği gibi, Rum toplumunun kendi seçtiği liderlerin yeniden görevlerine dönmesine ve Yunanistan'da da cuntanın devrilmesine, sivil yöneticilerin işbaşına gelmesine vesile olmuştur" diye konuştu.

Kıbrıs'ta adil çözüme ulaşılmasının tüm taraflar için kazanç olacağını belirten Akıncı şöyle konuştu:

"Ne var ki yıllar içerisinde ortaya çıkan fırsatlar cömertçe harcandı. 2004 yılında Annan Planı referandum aşamasına kadar gelmişken, çözümün nasıl engellendiğini bilmeyen yoktur. Kıbrıs Türk halkının yüzde 65 oranında plana verdiği destek, Rum toplumunun yüzde 75 ret oyu ile karşılıksız kalmıştır. Son olarak bir yıl önce, Crans-Montana'daki konferansta yaşananları ise aslında tekrarlamaya gerek yoktur. Orada da çözümü hangi tarafın istediği, kimin destek, kimin köstek olduğu gerek BM gerekse diğer taraflarca görülmüştür. Ancak şunu da belirtmeden geçemeyeceğim; bu gerçek görüldüğü, bilindiği halde konferans sonrasında Birleşmiş Milletler raporuna yansıtılmaması, Rum tarafı ile Kıbrıs Türk tarafının sonuçtan aynı derecede sorumlu gösterilmesi tam bir haksızlık oluşturmuştur."

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Türklerin AB sürecinin Rumların engellemesiyle askıya alındığını belirtti. Akıncı, "Bu çalışmaları durdurmanın hiçbir mantıklı izahı yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasalar da kurumlarının AB standartlarına ulaşmasının kimseye zararı yoktur. Tersine tüm taraflar için yararlı bir gelişme olur. Bu noktada Rum tarafının talebine boyun eğen AB Komisyonu'nun bu yanlış tutumunu da eleştirmek gerekir. Bu tavırlarının Avrupa'nın değerleri ile bağdaşan hiçbir yanı yoktur" diye konuştu.

'RUMLARDA ZİHNİYET DÖNÜŞMELİ'

Kıbrıs'ta bir çözüm için Rumlarda zihniyet dönüşü olması gerektiğini kaydeden Akıncı şöyle devam etti:

"Bu konuşmamın, Rum tarafını suçlamak amacı ile programlanmış bir konuşma olarak değerlendirilmesini istemem. Ama bazı gerçekleri sizinle paylaşmamın zorunlu olduğunu düşünüyorum. Bu Ada'da birlikte var olabilmenin koşullarını yaratmanın başında, karşılıklı güveni sağlamanın geldiğini anlamak gerekiyor. Bunun için Rum tarafında gerçekten bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç vardır. Bu durumu yeri geldikçe vurguluyorum. Ama ne yazık ki anlamak istememekte direniyorlar. İki yıl önce Kuzey Kıbrıs'tan patates alıp, Güney'de satmak isteyen Rum tüccara yapılan saldırıyı, birkaç ay önce buradan yeşil hat tüzüğü çerçevesinde giden karo mozaiklerin kullanıldığı yerden sökülmesini izah etmek olanaksızdır. Fiyat farkı nedeniyle Kuzey'den alınan akaryakıta karşı getirilen çağ dışı yasaklamayı da, 'Eğer gelirsek okullarınızı tanımış oluruz' diyerek öğretmen ve öğrencilerine Kıbrıs Türk okullarını ziyaret etmeyi yasaklayan anlayışı da onaylamak mümkün değildir."

'İSTİKRARDAN YANA ADIMLAR'

Kıbrıs'ta 'çözüm ve istikrardan yana adımlar attıklarını' ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Savaşların, kan ve gözyaşı demek olduğunu, toplumların ancak barış ortamlarında gelişebileceğini ve kalkınabileceğini iyi biliyoruz. Bu amaçla Adamızda karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla kalıcı barış koşullarını yaratmak için her türlü çabayı harcadık. Çünkü bizim çözüm hedefimiz, tatiksel bir manevra değil, stratejik bir tercih anlamında olmuştur. Bu hedefe varılamamışsa bundan sorumlu olan biz değiliz. Her zaman vurguladığımız bir gerçeğin yeniden altını çizmek isterim; bir yerde sorun varsa, çözüm için arayışlar da devam edecektir" dedi.



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