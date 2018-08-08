Akıncı: Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervleri iki tarafa aittir

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akdeniz'deki zenginlikleri ortaklaşa kullanmak istediklerini belirterek, "Doğu Akdeniz’deki doğal gaz rezervleri yine bu toprakların iki eşit sahibi olan iki tarafa aittir" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü'nün 54'üncü yıl dönümü nedeniyle Erenköy Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldı. Anma töreninde konuşan Akıncı, "Bu topraklarda özgür bir toplum olarak yaşamak istiyoruz" dedi. Rumlara, "Bu adanın ortak eşit sahipliği gerçeğini artık içinize sindiriniz. Gelece bu bakış açısıyla hep birlikte yürümenin yollarını bulalım" çağrısı yapan KKTC Lideri şöyle devam etti:

"Bu topraklarda tahakküm altında olmayalım, bu topraklarda en az Rumlar kadar bizim de hakkımız teslim edilsin. Bu topraklarda iki eşit toplumdan biri olarak, bu adanın iki eşit söz sahibinden biri olarak varlığımızı sürdürelim ve insanca bir hayat idame ettirebilelim. Kıbrıs Türk halkının bu adanın tek sahibi olduğu, diğer topluma hak vermeme iddiası olmadı. Bir geriye dönüp baktığınızda, en belirgin farklılık bu noktada kendini göstermektedir. Rum tarafının Yunanistan'la birlikte hepimizin bildiği 'Megalo İdea' ülküsü, Kıbrıs açısından 'Enosis' ülküsü, 'Bu adanın tek sahibi biziz, burası Helen ulusuna aittir ve burayı biz Yunanistan'a bağlamak isteriz' yaklaşımı olmuştur. Buna karşılık bizim yaklaşımlarımız zaman zaman farklılık gösterse de, temelinde değişmeyen düsturumuz, prensibimiz 'Hayır bu adanın tek sahibi yoktur, bu adanın iki sahibi vardır. Bu adanın iki sahibinden biri de Kıbrıs Türküdür. Biz burada hakkımızı istiyoruz. Bu hakkımızı da kimseye yedirmek niyetinde değiliz' olmuştur. Bu ada hepimize yeterlidir. Bu adada barış ve huzur hakim olsun, mutlu insanlar olarak yaşayalım, hepimizin geleceğini kurtaralım."

Akıncı, Akdeniz'deki zenginlikleri ortaklaşa kullanmak istediklerini belirterek, herkesin refaha, huzura ve barışına katkı yapmasını diledi. Akıncı, "Doğu Akdeniz’deki doğal gaz rezervleri yine bu toprakların iki eşit sahibi olan iki tarafa aittir" diye konuştu.



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