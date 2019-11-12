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Akıllı saatlerdeki gizli tehlike

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son dönemde kullanıcı sayısı giderek artan akıllı saatlerdeki sağlık riskine dikkat çekti. İlhan, "Akıllı saati kolumuza taktığımız...

GENEL 12.11.2019, 13:38
Akıllı saatlerdeki gizli tehlike
GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son dönemde kullanıcı sayısı giderek artan akıllı saatlerdeki sağlık riskine dikkat çekti. İlhan, "Akıllı saati kolumuza taktığımız an hem cep telefonu maruziyeti oluyor hem de akıllı saatin kendisinden kaynaklanan elektromanyetik alan maruziyeti oluyor" dedi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada, elektromanyetik alan kaynaklarının vücuttan olabildiğince uzak tutulması gerektiğini belirtti. İlhan, sağlığı korumak için maruziyet kaynaklarını ve sürelerini azaltmanın önemine değinerek, "Cep telefonunu yattığım odaya değil de diğer odaya koymam gerekiyor. Çocuklardan daha uzağa, en azından 30 santim uzağa koymam gerekiyor ki maruziyetin hem etkilerini azaltayım hem de maruziyeti aralıklı hale getireyim" dedi.
'BİLEKTE ELEKTRO MANYETİK ALAN OLUŞTURUYOR'
Akıllı saatin de cep telefonu gibi bir elektromanyetik alan kaynağı olduğunun altını çizen İlhan, şöyle konuştu:
"Akıllı kol saati cebimdeki telefonla iletişime geçtiği zaman her ikisi de elektromanyetik alan oluşturuyor ve bunu direkt bileğime çıplak temasla oluşturuyor. Veya bluetooth kulaklık taktım, belki şık, güzel gözüküyor ama burada yeni elektromanyetik alan kaynağı oluşturuyor. Kulağımda durduğu sürece sürekli burada ısınmaya sebep oluyor. Isınma demek vücuda zarar verecek bir etkileşim demek, böyle düşünmek gerekiyor. Bunların hepsi, baş ağrısından tutun yüzde kızarmaya, sararmaya ya da birtakım hipertansif değişikliklerden gözdeki bazı etkilenimlere kadar pek çok semptoma sebep olabiliyor. Diyelim ki, saatim solda, kalbime sürekli yaklaştırıyorsam, kalbim için bazı ritm bozukluklarına sebep olabilirim. Veya elim aşağıda duruyor, kadınlarda ve erkeklerde üreme sistemi sorunlarına sebep olabilir."
İlhan, cep telefonu ve diğer elektronik ekipmanlara maruziyetle ne gibi hastalıkların oluşabileceği konusunda çalışmaların sürdüğünü, ancak halk sağlığı açısından en iyi müdahalenin korunmak ve riskleri azaltmak olduğunu kaydetti.
'CEP TELEFONUNUN ETKİSİNİ ARTIRIR'
Basit bir cep telefonu kullanan kişi ile bileğine akıllı saat, kulağına bluetooth kulaklık takıp akıllı cep telefonuyla sürekli internete giren kişi arasında elektromanyetik alana maruziyet bakımından 8 kata kadar fark oluşabildiğini anlatan İlhan, akıllı saatin vücuda etkileri konusunda şunları söyledi:
"Akıllı saat cep telefonu kadar insanı etkilemez ama cep telefonu etkisini artırarak bir etki yapar. Akıllı saati kolumuza taktığımız an hem cep telefonu maruziyeti oluyor hem de akıllı saatin kendisinden kaynaklanan elektromanyetik alan maruziyeti oluyor. Yani bunu takmam cep telefonu etkisini 1'se 2 yapmaz ama 1,2-1,3 yapar. Kulaklığı da taktım üzerine bu etki 1,5-1,6 olur. Akıllı saat hiçbir zorunluluk değil açıkçası. Her dakika temas halindeyiz bununla."
'KULLANMADIĞIMIZ ZAMAN KAPATMALIYIZ'
İlhan, akıllı saatlerin bilekte 24 saat açık halde tutulmasının sağlık açısından doğru olmadığını ifade ederek, elektromanyetik alan kaynaklarından korunmak için şu önerilerde bulundu: "Akşam vakti olduğu zaman veya kullanmayacağımız zaman saatlerimizi kapatmamız gerekiyor. Bu kaynaklardan ne kadar ötede olursak, 30 santimden başlayarak, o kadar çok korunuruz. Ve cep telefonu kullanacaksak kablolu kulaklık tercih edelim. Evet, belki işimiz gereği spor yapıyoruz, sosyal aktivitelerimiz gereği akıllı saat kullanıyoruz ama bunları da 24 saat bazlı kullanmayalım. Hiç değilse, uzun etkileri konusunda şu anda elimizde kanıtı olmayan bir konuda biz tedbirli olalım, etkilenim süresini azaltalım. Eğer bir cep telefonu ne kadar çok interneti kullanıyorsa, daha doğrusu ne kadar çok baz istasyonu arıyorsa, o kadar çok enerji yaydığı için o kadar çok tehlikelidir. Örneğin akıllı telefonda kullanmadığımız uygulamaları kapatmamız gerekiyor. Sizin için çok çok önemli değilse her yerde internetinizi açık tutmayabilirsiniz."

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