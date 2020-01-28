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Akıllı asistan ile 10 saniyede tasarlanan alarm sistemleri

GENEL 28.01.2020, 15:07
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Akıllı asistan ile 10 saniyede tasarlanan alarm sistemleri
ANKARA'da Tepe Güvenlik, 'Hızlı Keşfet, Hızlı Satın Al' projesi ile tüm kullanıcılara 10 saniye içerisinde en uygun alarm sistemi tasarlayacak. Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, "Anında siparişi oluşturup, istedikleri zaman da müşterilerimize kurulum hizmetini sunacağız. Bu yenilik ile özellikle büyük şehirlerde keşif ve sipariş için kullanıcıların evde beklemesine, hatta günlerini harcamasına neden olan problemlere de son vermeyi amaçlıyoruz" dedi.
Bilkent Holding'e bağlı Tepe Güvenlik, kullanıcılarının 10 saniyede kendilerine en uygun alarm sistemini tasarlamalarına imkân sağlayarak, güvenlik sistemlerini kişiselleştirdi. 'Hızlı Keşfet, Hızlı Satın Al' projesi ile alarm sistemi sahibi olmak isteyen ancak 'keşif ziyareti' konusunda zaman ayırmakta zorlanan kullanıcılar için akıllı asistan aracılığıyla yöneltilen soruları tamamlayarak ‘en etkili alarm’ sistemini internet üzerinden satın alabilecek.
'HİZMETLERİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ'
Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, alarm ve kamera görüntüleme sistemleriyle mekânlar ile mekân içerisinde bulunan kişilerin güvenliğini sağlamanın en önemli sorumluluk alanları arasında yer aldığını belirterek, "Bu kapsamda sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştiriyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte tüm dünya önemli bir değişimden geçtiyor. Her şeye yetişmeye çalışmanın oldukça güç olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak oluşturduğumuz online sistemimiz, kullanıcılarımıza kendi güvenlik keşiflerini hem çok hızlı bir şekilde hem de zahmetsizce yapabilme imkânı sunuyor. Bu kapsamda geliştirdiğimiz 'Hızlı Keşfet, Hızlı Satın Al' isimli uygulamamızla tüm kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.
'EVDE SAATLERCE BEKLETMEDEN DESTEK SAĞLAYACAĞIZ'
Kişiselleştirilmiş güvenlik hizmetinin getirdiği yeniliklere ve sağladığı kolaylıklardan bahseden Gök, şunları söyledi:
"Sunduğumuz kişiselleştirilmiş güvenlik hizmeti sayesinde, tüketicilerin kendi güvenlik sistemlerini tasarlayabiliyor. Akıllı asistan vasıtasıyla, bir güvenlik danışmanının yapması gerektiği gibi tüketiciyi yönlendirerek, kullanıcılarımızı evde saatlerce bekletmeden doğru sistemleri tasarlamalarına destek sağlayacağız. Anında siparişi oluşturup, istedikleri zaman da müşterilerimize kurulum hizmetini sunacağız. Bu yenilik ile özellikle büyük şehirlerde keşif ve sipariş için kullanıcıların evde beklemesine, hatta günlerini harcamasına neden olan problemlere de son vermeyi amaçlıyoruz."
ALARM PAKETLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM FIRSATI
'Hızlı Keşfet, Hızlı Satın Al' ile online teklif hazırlama asistanın kurulum yapılacak ev veya iş yerine ilişkin sorularını 10 saniyede tamamlayan kullanıcılar, kendilerine en uygun ve etkili alarm sistemini kolayca tasarlayabilecek ve online ödeme yoluyla da söz konusu sisteme çok kısa bir sürede sahip olabilecek. Satın alma işleminin de gerçekleşmesinin ardından Tepe Güvenlik operatörleri de en kısa süre içerisinde kullanıcıya ulaşarak, kurulum işlemleri için randevu oluşturacak. Belirlenen tarihte de ücretsiz montaj işlemleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda kullanıcılara alarm paketleri üzerinden yüzde 50 indirim sunulacak. Ayrıca düzenlenen bir diğer kampanya kapsamında da alarm sistemlerini online olarak satın alan kullanıcılar, satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen kod aracılığıyla 1 ay içerisinde kamera sistemlerinde de yüzde 50'ye varan indirim hakkında sahip olacak.

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