Akif Hamzaçebi’den Tuzla açıklaması: “Bu madde ileride Parkinson hastalığını tetikleyecek bir maddedir”

Taner YENER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,() Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tuzla’da kimyasal atıkların deşarj edildiği atıksu kolektör hattının bulunduğu olay yerinde konuştu. Pazartesi gecesi yaşanan olayda beş mahallede yaşayan toplam 100 bin kişi etkilendiğini söyleyen Hamzaçebi, “İSKİ’nin yaptığı laboratuar sonucuna göre bu maddelerin Tetrakloretilen ve Trikloretilen olduğu anlaşılmıştır. Bu madde ileride Parkinson hastalığını tetikleyecek bir maddedir.” dedi.

“Olay ‘koku’ diye adlandırılıyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, milletvekilleri ve partilerin de arasında bulunduğu bir grup ile Tuzla’daki olay yerinde basın açıklaması yaptı. Pazartesi gecesi yaşanan olayda beş mahallede yaşayan toplam 100 bin kişi etkilendiğini söyleyen Hamzaçebi, “Yetkililerin yapmış olduğu açıklamalar olayın üzerini örtmeye yöneliktir. Kamu görevlileri yıladır burada bu şekilde bir deşarj işlemi yapıldığını biliyorlar. Çünkü hemen yanımızda belediyenin tesisleri bulunmaktadır. Yıllardır Tuzla bu kokularla karşı karşıyadır. 100 bin kişinin sağlığı etkilendi. Yapılan işlemi kaçak olarak niteleyim. İBB ve Tuzla belediyelerinin ‘Biz suçsuzuz şeklinde algı yaratması doğru değildir. Olay ‘koku’ diye adlandırılıyor. Kokuya neden olan kimyasal atıklardan çıkan zehirli gazlardır. Bunun insan sağlığına etki edecek bir yanının olmadığı açıklandı. Hangi belirlemelere göre İBB açıklama yaptı. Tuzla’daki hastanelerde 97 kişi tedavi altına alındı. Bir hastamız bana ‘Aldığımız zehirli gaz, ileride hastalık olarak ortaya çıkıp çıkmayacağını nerden bileceğiz’ şeklinde konuştu.

“Bu madde ileride Parkinson hastalığını tetikleyecek bir maddedir”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) olayın ardından sosyal medyadan paylaştığı açıklamalardan bahseden Hamzaçebi, “İBB dün saat 14.02’de bir twett atıyor. ‘İSKİ’nin yaptığı laboratuar incelemesi sonucu metal ve tekstil sektöründe kullanılan ‘Tetraciorcesene’ diyor. Tetraklor demek istiyor ama ikincisi cesene diye bir kavram yok. Uzmanlarla konuştum. ‘Biz böyle bir madde olduğunu bilmiyorduz. Böyle bir kimyasal madde yok’. Trikloreten metal ve tekstil sektöründe kullanılan bir madde. Solvent çözücü olarak kullanılıyor. Yağların çıkarılması amacıyla kullanılan bir madde. İnsan sağlığına zararlı zehirli bir gaz. Kusma, bayılma, baş dönmesi, öksürme, halsizlik bütün bunlara yol açabilen zehirli bir gaz. İlk saydığım kimyasal madde literatürde yok. Sonra İBB web sayfasından basın açıklaması yayınlıyor. ‘İSKİ’nin yaptığı laboratuar sonucuna göre bu maddelerin Tetrakloretilene ve Trikloretilene olduğu anlaşılmıştır. Bu duyuruyu twetter ile yapmıştı. Ama bu açıklamayı twetter ile yapmıyor. Akla ne gelir o zaman. Siz kasıtlı olarak olmayan bir maddeyi yazdınız.Veya sizin laboratuarlarınız yetersiz. Bu işi beceremiyor. Düzeltilen bu kimyasıl maddenin etkisi bu zehirli gazın etkisi ilkinden çok daha fazla. Bu madde ileride Parkinson hastalığını tetikleyecek bir maddedir. İnsan bedeninde kalıcı hasarlar bırakacak bir maddedir. Kimyasal gazların insan sağlığına olumsuz etkisinin bulunup bulunmadığını açıklaması için Sağlık Bakanlığını göreve davet ediyorum. Tuzla halkına gerçekleri söylemeyen Tuzla belediye başkanı istifa etmelidir. Bizim için önemli olan insan, hayvan ve bitkilerin sağlığıdır. Olayın peşini bırakmayacağız.” dedi.

“Halka unutturmak gibi bir anlayıştır bu”

Konuşmasına devam eden Hamzaçebi, “Şimdi baktım boruların üzerine örtmüşler. Bir tanesi şuydu (cep telefonundaki fotoğrafı göstererek) o gün bana İSKİ görevlisi diyor ki ‘Biz aslında 5-6 ay önce buranın üstünü betonlamıştık. Ama yine gelip kırıp deşarj işlemini yapmışlar. Ne demek betonlamak. Tuzla Belediye başkanı diyor ki, ‘kamera sistemi kuracağız takip edeceğiz’ kur tabi kurda eğer bunu önlemek istiyorsan şu hattı gel bugün sok buradan. O uydurma betonlamayla halkın gözünü boyamak için yapılan işlemin bir benzeridir bu yapılan açıklamalar. Halka unutturmak gibi bir anlayıştır bu. Halkımız en iyi değerlendirmeyi yapacaktır.” diye konuştu.

“Buradan bu tesis sökülecektir”

Tehlikenin yaşandığı bölgede sebze meyve hali yapılmasının planlandığını öne süren Hamzaçebi, “Tehlikenin kaynağının yaşandığı bu kimyasal atıkların İSKİ’nin kolektör sistemine deşarj edildiği bu bölgede bir sebze meyve hali yapılması planlanıyor. Yetkililer çevreden yapılan işlemlerden o kadar habersiz ki Tuzla halkının zehirlenmesine yol açan böyle bir süreçte buraya sebze meyve hali yapmak gibi cinayet olarak isimlendirebileceğimiz bir projeyi düşünüyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. Buradan bu tesis sökülecektir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Tuzla halkını İstanbul’u zehirlemeye hiç kimsenin hakkı yoktur.” dedi.

“Tüm delillerin izlerinin kaybolmadan toplanmasını buradan talep ediyoruz”

Söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise, “Cumhuriyet Başsavcılığı’nın delilleri buradan toplamaması bu işi sadece dosya üzerinde soruşturma yapması görevini kötüye kullanmaktır. Bu da bir nevi belediye başkanlarını kollama ve koruma işlemidir. Onun için Cumhuriyet Başsavcılığı derhal olay yerindeki tüm delillerin izlerinin kaybolmadan toplanmasını buradan talep ediyoruz.” dedi.

(FOTOĞRAFLI)