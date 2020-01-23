Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi (2)

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölge art arda artçı şoklarla sallandı. AFAD verilerilerine göre bölgede büyüklükleri 4.3 ile 3.1 arasında değişen çok sayıda artçı şok meydana geldi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden geniş bir alanda hissedilen ve vatandaşaların korku ve panik halinde sokaklara kaçıştığıo deprem ile ilgili ilk açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22.01.2020 tarihinde saat 22.22 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olup, ilçede bulunan bazı binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

DEÜ MÜDÜRÜ SÖZBİLİR: YENİ BİR DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir, depremin Soma-Kırkağaç fayı ile Gelembe Fayının kesim noktasında meydana geldiğini belirtirken, artçı şokların devam edebileceği uyarısında bulundu. Sözbilir, "Bugün meydana gelen deprem Soma-Kırkağaç fayı ile Gelembe Fayının kesim noktasında meydana geldi. Bu bölgede çok birbiriyle bağlantılı sayıda fay segmenti var. Bu nedenle bu deprem yakın fayları tetikleyebilir ve yeni bir deprem fırtınası yaşanabilir. Bu deprem yıkıcı bir deprem niteliği taşımıyor. Fakat bazı köy evleri hasar görmüş olabilir. Bu tür evler var ise AFAD yetkililerine haber verilmesi gerekiyor. Çünkü yeni bir deprem fırtınası ve yeni artçılar yaşanabilir." uyarısında bulundu.

Halil İbrahim KARABIYIK- Tolga TAHÇI- Cemil SEVAL- Barış GEZİCİ- Doğan ÇİZMECİ/MANİSA, ()