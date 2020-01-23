“Akhisar depremi İstanbul’u tetiklemez”

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Zeki Hasgür, Manisa Akhisar’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin olası İstanbul depremini tetiklemesinin mümkün olmadığını ancak Türkiye genelinde deprem aktivitesi yaşandığını söyledi.

Akhisar’daki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sığ bir deprem olduğunu ifade eden Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Hasgür, artçıların da 6-7 kilometre derinlikte meydana geldiğini ve tüm sığ depremler gibi enerjisini yakın mesafeye aktardığı için halkta endişe yarattığını belirtti.

Depremin meydana geldiği bölgenin 1970’te 7.2 büyüklüğünde bir deprem; 4 ve üzerinde 640 deprem ürettiğini vurgulayan Prof. Dr. Zeki Hasgür, vatandaşların bir gün daha beklemesinin doğru olacağını dile getirdi.

“İVMESİ DÜŞÜK”

Prof. Dr. Zeki Hasgür, Manisa’da gerçekleşen depremin ivmesinin çok yüksek olmadığını da kaydetti. Akhisar’da gerçekleşen depremin ivmesinin Doğu-Batı yönünde 41.7 santimetre/saniye olduğunu belirten Prof. Dr. Hasgür, bunun kısa süre önce İstanbul’da Silivri önünde meydana gelen depremin ivmesinin yaklaşık yarısı olduğunu dikkat çekti.

Akhisar’daki depremin artçılarının çok dağınık bir şekilde gerçekleştiğini ve Aydın Efeler ile Bergama gibi uzak bölgelerde de artçılar meydana geldiğini ifade eden Prof. Dr. Hasgür, “Şu anda bölgede deprem fırtınası yaşanıyor” değerlendirmesinde bulundu. Prof. Dr. Hasgür, Simav Depremi sonrasında artçı depremlerin 6 ay sürdüğünü de hatırlattı.

“İSTANBUL’U TETİKLEMEZ”

Prof. Dr. Hasgür, Akhisar Depremi için “Kırkağaç-Soma’da faylarının bulunduğu bölgede normal atımlı bir deprem gerçekleştiğini söyleyebiliriz” yorumunda bulundu. Akhisar’da meydana gelen depremin Ege Bölgesi’nin normal faylarıyla ilgili bir aktivite olduğunu belirten Prof. Dr. Zeki Hasgür, “Bu depremin Türkiye’nin diğer bölgelerindeki faylara bir etkisi olmaz. Ama Türkiye’de hızlanan bir aktivite olduğu açık. Ankara’daki deprem böyle bir aktivitenin yaşandığını gösteriyor” dedi.

İstanbul’da da önemli bir enerji birikiminin söz konusu olduğunu, bu şehir için deprem beklentisinin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Hasgür, “Ancak bu büyüklükteki bir depremin İstanbul’u tetikleyeceğini sanmıyorum” diye konuştu.