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Akhisar'da sobadan zehirlenen yaşlı adam öldü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Bilgen (81), öldü. Akhisar'ın kırsal Kurtulmuş Mahallesi'nde, İbrahim Bilgen, bugün saat 07.30'da, evinde ölü bulundu. Yapılan ilk belirlemelere...

Akhisar'da sobadan zehirlenen yaşlı adam öldü
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Bilgen (81), öldü.
Akhisar'ın kırsal Kurtulmuş Mahallesi'nde, İbrahim Bilgen, bugün saat 07.30'da, evinde ölü bulundu. Yapılan ilk belirlemelere göre, Bilgen'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme timi ve itfaiye ekibi, evde inceleme yaptı. Bilgen'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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