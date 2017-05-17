Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

Akhisar'da MFÖ rüzgarı esti

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen 558'inci Çağlak Festivali kapsamında, bu yıl müzik kariyerlerinde 45 yılı geride bırakan MFÖ grubu sahne aldı. Pop müziğin sevilen gruplarından Mazhar Fuat Özkan, 558'inci Akhisar Çağlak Festivali'nde,...

Akhisar'da MFÖ rüzgarı esti
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen 558'inci Çağlak Festivali kapsamında, bu yıl müzik kariyerlerinde 45 yılı geride bırakan MFÖ grubu sahne aldı.
Pop müziğin sevilen gruplarından Mazhar Fuat Özkan, 558'inci Akhisar Çağlak Festivali'nde, Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Göleti'nde dün gece hayranlarıyla buluştu. 'Sakın Gelme', 'Mazaretim Var Asabiyim Ben', 'Ele Güne Karşı', 'Güllerin İçinden','Ali Desidero','Sarı Laleler' gibi şarkıları seslendiren grup Akhisarlılara keyifli bir gece yaşattı. Konser sonunda AK Partili Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, sanatçılara isimlerinin yazılı olduğu 45 numaralı, Ege Bölgesi'nin Süper Lig'deki tek temsilcisi Akhisar Belediyespor'un formasını hediye etti. Başkan Hızlı, formanın yanında zeytin şilti ve çiçek takdim etti.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246