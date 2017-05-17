Akhisar'da MFÖ rüzgarı esti

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen 558'inci Çağlak Festivali kapsamında, bu yıl müzik kariyerlerinde 45 yılı geride bırakan MFÖ grubu sahne aldı.Pop müziğin sevilen gruplarından Mazhar Fuat Özkan, 558'inci Akhisar Çağlak Festivali'nde, Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Göleti'nde dün gece hayranlarıyla buluştu. 'Sakın Gelme', 'Mazaretim Var Asabiyim Ben', 'Ele Güne Karşı', 'Güllerin İçinden','Ali Desidero','Sarı Laleler' gibi şarkıları seslendiren grup Akhisarlılara keyifli bir gece yaşattı. Konser sonunda AK Partili Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, sanatçılara isimlerinin yazılı olduğu 45 numaralı, Ege Bölgesi'nin Süper Lig'deki tek temsilcisi Akhisar Belediyespor'un formasını hediye etti. Başkan Hızlı, formanın yanında zeytin şilti ve çiçek takdim etti.

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