Akhisar'da başkan koltuğuna şehit kızı Sude Nur oturdu

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), ()- MANİSA'nın Akhisar ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu şehit kızı Sude Nur Kıral'a (12) bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Akhisar Belediyesi'nde temsili devir teslim töreni düzenlendi. Törende, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, makamını 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan helikopterin yüksek gerilim hattına takılıp düşmesiyle şehit olan 13 askerden biri olan Teknisyen Astsubay Başçavuş Fevzi Kıral'ın (35) kızı Sude Nur Kıral'a devretti. Özel bir okulun 7'nci sınıf öğrencisi olan Kıral'ı annesi Nilgün Kıral, 6 yaşındaki kardeşi Zehra Kıral, yengesi Melek Işık ve yeğeni Kağan Işık yalnız bırakmadı.

Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ve Akhisar Belediyesi daire müdürlerinin de hazır bulunduğu temsili törende konuşan Belediye Başkanı Dutlulu, "Çocuklarımıza sevginin, ışığın ve huzurun hakim olduğu güzel bir gelecek diliyorum" dedi.

Dutlulu konuşmasının ardından, koltuğu devrettiği küçük başkan Sude Nur Kıral'a gerekli birimlere talimatlarının neler olduğunu sordu. Bunun üzerine Kıral, "Egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yıl dönümünde tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Tüm çocukların barış, huzur ve kardeşlik ortamında yetişmesini diliyorum" dedi. Ardından da ilgili birim müdürlerine talimatlar veren Kıral, "Akhisar'a bir spor merkezi yapılmasını istiyorum. Zihinsel veya fiziksel engelli çocuklar için yaz okulu açabiliriz. Bir de bilim merkezi kuralım" dedi. Kıral, Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım'ı telsizle yanına çağırıp, okul kantinlerinin denetlenip denetlenmediğini sordu. Bunun üzerine Zabıta Müdürü Yıldırım, okul kantinlerini sürekli denetlendiklerini ve talimatı doğrultusunda çalışmaların hızlandırılacağı söyledi.

Törende duygulanan anne Nilgün Kıral, kızıyla gurur duyduğunu belirtip, onun vatana ve millete hayırlı bir evlat olması için çalıştığını söyledi.

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