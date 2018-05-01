Akhisar'da 3.9 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Akhisar ilçe merkezinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, bugün saat 16.15'te, merkez üssü Akhisar'ın kırsal Sazoba Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Akhisar merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.