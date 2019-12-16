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Akfa Holding Davası sanığı Murat Sungurlu: ByLock doğrudur, indirmişimdir

Halil YILMAZ/İSTANBUL,()-FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik 1'i tutuklu 84 sanık hakkında görülen davaya devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Murat Sungurlu,...

GENEL 16.12.2019, 18:53
Akfa Holding Davası sanığı Murat Sungurlu: ByLock doğrudur, indirmişimdir

Halil YILMAZ/İSTANBUL,()-FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik 1'i tutuklu 84 sanık hakkında görülen davaya devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Murat Sungurlu, “ByLock doğrudur, indirmişimdir" dedi.
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya 1 tutuklu sanık, 45 tutuksuz sanık katıldı. Tanıkların dinlenmesiyle başlayan duruşma, avukat beyanlarının alınmasıyla devam etti.

"BYLOCK DOĞRUDUR"
Duruşmada söz alan tutuklu sanık Murat Sungurlu, 84 sanıklı davada sadece kendisinin tutuklu kaldığını söyleyerek, “Ben 2013 Ağustos ayında Asya Katılım Bankası'ndaki hisselerimi sattım. ByLock doğrudur, indirmişimdir. O dönem biliyorsunuz, herkes alakalı alakasız dinlendiğini düşünüyor, kendine güvenli bir program arıyordu. Bu programı sıradan bir yazışma ve haberleşme programı olarak kendim indirip, kendim kullanmışımdır. Sonrasında ise işlevsiz olduğundan sildiğimi düşünüyorum. Ben İstanbul Ticaret Odası'nda yönetim kurulu üyeliği yaptım. Bir dönem TÜSİAD'da başkanlık yaptım. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme başkanı sanık Sungurlu'ya “Uygulamayı aktive etmen için bazı şeyler gerekiyor. Bunu nasıl yaptın? O arkadaş listesi senin uygulamanda çıkmaz normalde" şeklinde soru yöneltti. Sanık ise “Ben bunu indirmişsem kesin Apple Store'den indirmişimdir. Watsapp gibi bir uygulama" cevabını verdi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Taleplerin dinlenmesinin ardından ara kararın açıklayan mahkeme, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ve ByLock kullanıcı olması gerekçelerini dikkate alarak sanık Murat Sungurlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme tutuksuz sanıkların yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılma talebini reddederken, Fatih Aktaş ile Hasan Sayın'ın sağlık durumlarına ilişkin dosyaya sundukları belgeler ve adli kontrolü ihlal etmemiş olmaları sebebiyle, konutu terk etmeme tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. 
Mahkeme heyeti firari sanıklar Selahattin Tarfan, Rebii Metin Görgeç, Serdar İnan ve Salih Toyran hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Ayrıca çağrılmalarına rağmen duruşmaya gelmeyen 2 tanık hakkında yeniden zorla getirilme emri düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Duruşma, eksik evrakların giderilmesi için İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmek üzere 30 Mart 2020 tarihine ertelendi.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, silahlı terör örgütünün emir ve talimatlarıyla kurulduğu ve işletildiği, bu bağlamda bu örgüte sürekli insan ve finans kaynağı temin ettiği gerekçesiyle Akfa Holding ve alt şirketlerine kayyum atandığı, yetkili ve sahiplerinin de mal varlıkları üzerine tedbir konulduğu anlatılıyor. Sanıkların "Silahlı terör örgütü yönetici olmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" gibi suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları talep ediliyor.
 

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