Akdeniz Üniversitesi'nde 1500 öğrenciye kızamık aşısı

Erol AKKIR/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ), 1'i yabancı uyruklu 8 öğrencide kızamık tespit edilmesinin ardından daha önce aşı olmadığı belirlenen 1500 öğrenciye tedbir amaçlı kızamık aşısı yapıldı.

AÜ'de eğitim gören yabancı uyruklu 1 öğrencide, 28 Mart günü kızamık tespit edildi. Öğrenci, tedaviye alınırken, temas ettiği kişiler de aşılandı. Olayın ardından hastalığın yayılması ihtimaline karşı kızamık aşısı olmadığı belirlenen öğrencilere aşı olmaları gerektiği söylendi. AÜ Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, üniversitede 1 öğretim üyesinin görevlendirildiğini, bir ekip tarafından da hastalığın kontrol altına alındığını söyledi. Hastalığın ilk olarak yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencide tespit edildiğini kaydeden Serinoğlu, "Üniversite genelinde toplam 7 kızamık vakası daha tespit edilmiştir. İlk vakanın tespit edilmesinden sonra koordinasyon ekibi tarafından hızla olaya müdahale edilmiş, hastaların hızla tedavi süreci başlatılmıştır. Şüpheli/temaslı tüm öğrenciler tespit edilerek aşılama yapılmıştır. Yapılan etkin müdahalenin ardından 28 Mart'ta bu yana yani 1 haftadır şüpheli herhangi bir kızamık vakası tespit edilmemiştir. Şu an itibarıyla halk sağlığı açısından endişe edilecek durum olmayıp, olay kontrol altına alınmıştır. Kızamık hastaları ile ilgili teması olduğu düşünülen, daha önce aşı olmadığını beyan eden 1500 öğrencimiz gönüllü olarak aşı olmuştur" diye konuştu.

Öte yandan Antalya genelinde, 4 bin 250 kişinin kızamık aşısı olduğu belirtildi.