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Akdeniz Üniversitesi'nde 11 bin öğrenci kep fırlattı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) 2018- 2019 akademik yılı mezuniyet töreninde, 11 bin öğrenci kep attı. AÜ mezuniyet töreni, üniversitenin stadyumunda düzenlendi. Törene mezun öğrenciler, aileleri ve Antalya protokolü katıldı. Cübbelerini giyen...

Akdeniz Üniversitesi'nde 11 bin öğrenci kep fırlattı
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) 2018- 2019 akademik yılı mezuniyet töreninde, 11 bin öğrenci kep attı.
AÜ mezuniyet töreni, üniversitenin stadyumunda düzenlendi. Törene mezun öğrenciler, aileleri ve Antalya protokolü katıldı. Cübbelerini giyen mezun öğrenciler, tribünlerdeki ailelerini selamlayarak stattaki yerlerini aldı. Fakülte olarak yürüyen öğrencilerin taşıdığı ilginç pankartlar da dikkati çekti. Fakülte birincilerinin sahnedeki yaş kütüğüne dönem plakalarını çaktığı törende, protokol üyeleri de dereceye girenlere ödüllerini verdi.
REKTÖRDEN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER
Törende konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AÜ'nün birçok alanda ulusal ve uluslararası başarıya imza attığını söyledi. Üniversitede eğitim gören yaklaşık 76 bin öğrenciden 11 binini mutlu bir gelecek inşa etmeleri umuduyla yeni yaşamlarına uğurladıklarını belirten Prof. Dr. Ünal, "Sizler çok iyi bir eğitim aldınız. Ancak hayatın kendisinin de bir okul olduğunu bilin ve kendinizi yetiştirmeye, geliştirmeye devam edin. Kendinizi iyi tanıyın, kendinize güvenin. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsanız da denemekten asla vazgeçmeyin. Hayatta en önemli meziyetlerden biri durum neyi gerektirirse gerektirsin ilkeli bir duruş sergilemektir. Türk gençliği olarak sizler de ilkelerinizden ödün vermeden ülkemiz ve milletimiz adına var gücünüzle çalışmalısınız. Hayatın özü sevmek ve saygı duymaktır. Farklılıklara karşı, yaşadığımız doğaya karşı, saygılı olun. İnsana, doğaya ve doğadaki tüm canlılara sevgi ve merhametle yaklaşın" diye konuştu. Konuşmalardan sonra öğrenciler hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.
Törenin ardından öğrenciler ve aileleri sanatçı Funda Arar konseriyle eğlendi.

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