Akdeniz fokunu tüfekle öldürdüler

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), () - YUNANİSTAN'ın Sisam (Samos) Adası'nda, tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlenen bir Akdeniz foku kıyıya vurdu.

Yunanistan'ın 'www.samostimes.gr' internet sitesinin haberine göre, bugün sabah saatlerinde, Yunanistan'ın Sisam Adası'nın güneydoğu bölgesindeki Pytagario Köyü sahilinde kıyıya vurmuş ölü Akdeniz foku bulundu. Deniz Araştırmaları Enstitüsü görevlilerinin 300 kilogram ağırlığında, 2 metre 20 santimetre boyundaki dişi Akdeniz foku üzerinde yaptıkları incelemede, tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Koruma altında olan türlerden olan Akdeniz fokunun öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede avlandığı ileri sürülen 8 balıkçının ifadesine başvurulduğu bildirildi.

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