Flaş HaberABD’de uçak kazası: 5 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem (2)
'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK' Akdeniz'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği ilçelerden Fethiye'nin Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede durumun sakin olduğunu belirtti. Karaca, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Eğitimle...
GENEL 03.10.2019, 08:49
'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'
Akdeniz'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği ilçelerden Fethiye'nin Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede durumun sakin olduğunu belirtti. Karaca, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Eğitimle ilgili de bir aksama yok. Aileler çocuklarını okullarına bırakıyorlar. Herhangi bir binada hasar da yok" dedi. Karaca, kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını dile getirdi.
Cavit AKGÜN- Ercan KAYLI/MUĞLA, ()
21°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
|İmsak
|05:32
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2