Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.6 OLARAK REVİZE EDİLDİ Muğla'nın Dalaman ilçesinin açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem, Dalaman'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı...
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.6 OLARAK REVİZE EDİLDİ
Muğla'nın Dalaman ilçesinin açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem, Dalaman'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 00.06'da merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesinin 19.35 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinliğinde Akdeniz'de meydana gelen deprem merkez üssü Dalaman'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Ancak, AFAD bir süre sonra depremin büyüklüğünü 4.6 olarak revize etti.
Depremin ardından yine merkez üssü Dalaman'ın 18.75 kilometre açıklarında Akdeniz'de art şok yaşandı. Saat 00.10'da zeminden 5.9 kilometre derinlikte 3.3 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi. Bu depremin andından çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti.
Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), ()
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