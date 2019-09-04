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Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
AKDENİZ'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, On İki Ada açıklarında saat 04.01'de Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana...
GENEL 04.09.2019, 02:48
AKDENİZ'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, On İki Ada açıklarında saat 04.01'de Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 13.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 80 kilometre ile On İki Ada olarak belirlenirken, Türkiye'den en yakın yerleşim yeri olarak ise Muğla'nın Marmaris ilçesi olduğu kaydedildi.
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