Akdamar Adası tatlı suya kavuşuyor

VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası'na Büyükşehir Belediyesi tarafından içme suyu hattı çekiliyor. Su hattı projesini yürüten firma ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) arasında Akdamar Adası'nda imza töreni düzenlendi.

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Üzerinde Ermenilere ait tarihi Surp Haç Kilisesi de bulunan, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin büyük ilgi gösterdiği Akdamar Adası'na Van Büyükşehir Belediyesi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından içme suyu hattı çekiliyor.

5 milyon maliyetli proje için 4 kilometresi Van Gölü'nün altından olmak üzere yaklaşık 33 kilometre boru hattı döşenecek.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hem Valilik hem de Belediye olarak turizmin altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl Akdamar Adası'nı 120 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl, geçen yıldan fazla bir ziyaretçi oldu. Tahminlerimiz yıl sonuna kadar 150 bin ziyaretçinin olması yönündedir. Adanın en önemli ihtiyacı olan tatlı su ihtiyacını karşılamak üzere projemizi hazırladık, ihalesini yaptık. Bugün de yüklenici firmayla sözleşmemizi imzaladık. Projenin maliyeti yaklaşık 5 milyon lira. Bu projeyle 4 bin metresi Van Gölü'nün altında olmak üzere yaklaşık 33 bin metre boru hattı döşeyerek Akdamar Adası'na su getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla güzide turizm merkezi Akdamar Adası sadece bahar aylarında değil, yıl boyunca yeşilliğini koruyacak. Bu yıl içerisinde projeyi tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Akdamar Adası'nda bulunan Surp Haç Kilisesi'nde tekrar ayin yapılacağını da söyleyen Zorluoğlu, "Akdamar Adası'ndaki ayin en son 3 yıl önce yapıldı. Ayinin bu yıl tekrar yapılması için ilgili Ermeni cemaatiyle görüştük. Bunun için bakanlığımızla da görüşme halindeyiz. Hedefimiz 3 yıl aradan sonra bu ayini gerçekleştirmek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve yüklenici firma yetkileri arasında sözleşme imzaladı.



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