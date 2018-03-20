Akdamar Adası'nda doyumsuz bahar manzarası

VAN Gölü'nde bulunan ve 21 Temmuz 2006'da restore edilerek yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesİ'nin de bulunduğu Akdamar Adası, baharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Badem ağaçlarının çiçek açması, adanın yeşil örtüsü, Van Gölü'nün maviliği ve dağlardaki beyaz kar örtüsü, adayı ziyarete gelenlere muhteşem bir tablo sunuyor.Van Gölü içerisinde bulunan Akdamar Adası'nda bahar ayı ile birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Van Gölü'nün mavi suları, Artos Dağı'nın üzerindeki beyaz karlar ve badem ağaçlarının çiçekleri fotoğraf karalerine kartpostal gibi yansıdı. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Akdamar Adası ve tarihi Akdamar Kilisesi, bahar mevsimiyle birlikte ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Teknelerle 20 dakikalık bir yolculukla gidilen adayı çiçekler içinde gören ziyaretçiler, manzaraya hayran kaldıklarını belirtirken, il dışından gelen vatandaşlar adayı çok beğendiklerini söyledi. Geçmişten tecrübesi bulunanlar ise badem ağaçlarının bu yıl erken çiçek açtığını söyledi.

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