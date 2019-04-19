Akdamar Adası'nda bahar güzelliği

VAN'ın Gevaş ilçesindeki, kentin önemli turistik değerlerinden biri olan Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte pembe ve beyaza büründü. Turkuaz mavisi Van Gölü'nün ortasında, çevredeki karlı dağlar ve çiçek açan badem ağaçları, adaya gelen ziyaretçilere doyumsuz bir manzara sunuyor.Kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret eden turistler, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası’nı ve üzerindeki kiliseyi görmeden dönmüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatılan Akdamar Kilisesi, 2007 yılında uluslararası törenle ‘Anıt Müze’ olarak açıldı. Yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, 95 yıl sonra 19 Eylül 2010'da ilk ayin yapıldı.Akdamar Kilisesi'ni görmek için yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce turisti ağırlayan ada, yılın her mevsiminde turistlerin ilgi odağı oluyor. İlkbaharın gelişiyle birlikte özellikle fotoğraf sanatçılarının akınına uğrayan Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Ada, karlı dağlar ve turkuaz mavisi göl manzarası ile ziyaretçilerine doyumsuz bir güzellik sunuyor.İstanbul'dan gezmek için ilk defa Van'a geldiğini belirten Zuhal Yalıç, Akdamar Adası'nı çok beğendiklerini söyledi. Yalıç, "Akdamar Adası gerçekten tarihi güzelliği, coğrafi konumu ile çok muhteşem bir yer. Mutlaka gezilmesi, görülmesi gerektiğini düşündüğüm bir yer. Van çok güzel bir şehir. Tarihi zenginliğin, coğrafi konumu, gerçekten hayret edilecek kadar muhteşem. Mutlaka herkesin görmesini dilerim. Bu tarihi, bu doğa güzelliği, badem ağaçlarının nefis görüntüsü muhteşem bir şey" diye konuştu.Adayı görmeyi gelen Sema Zandalı ise Akdamar Adası'nı çok beğendiklerini belirterek, "Buranın güzelliği için tarif edilecek kelime bile bulamıyorum. Herkesin gelip görmesini isterim. Bizim ülkemizde her yer çok güzel. Yeter ki bunun kıymetini bilelim. Buraya tekrar gelmeyi düşünüyorum. Bütün aileme ve yakınlarıma burayı görmeyi tavsiye edeceğim" şeklinde konuştu.

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