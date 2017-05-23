Akciğer yetmezliği hastası 2 yaşındaki Arjin'in dramı 

ŞIRNAK'ta yaşayan Leyla- Nihat Özbey çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan ve doğuştan akciğer yetmezliği hastası 2 yaşındaki Arjin Nehir, haftanın 3 gününü hastanede geçiriyor. Anne Leyla Özbey, maddi durumları iyi olmadığı için rutubetsiz bir eve taşınamadıklarını ve bu yüzden Arjin'in her gün gözlerinin önünde biraz daha eridiğini ve çözüm bulamadıkları için kahrolduğunu söyledi.Merkez Şehri Nuh Mahallesi'ndeki 2 gözlü odada yaşayan Özbey çifti, 3 çocuğundan en küçüğü olan Arjin Nehir Özbey, doğduğundan beri solunum ve akciğer yetmezliği nedeniyle büyük dram yaşıyor. 2 odalı küçük ve rutubetli bir evde yaşayan Arjin Nehir Özbey'in hastalığı rutubetten dolayı her gün daha kötüye gidiyor. Hafta'nın 3 gününü hastanede geçiren aile rutubetsiz bir eve taşınacakları günün hayalini kuruyor. Belirli bir işi olmayan, buldukça gündelik işlerde çalışan Nihat Özbey, büyük sıkıntı çekiyor.Ev kadını Leyla Özbey de maddi durumları iyi olmadığı için rutubetsiz bir eve taşınamadıklarını ve bu yüzden Arjin'in her gün gözlerinin önünde biraz daha eridiğini ve çözüm bulamadıkları için kahrolduğunu söyledi. Devletten aldıkları bakıcı parası ve eşinin yaptığı gündelik işlerden kazandığı para ile geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Leyla Özbey, bazı günler okula giden çocuklarına kalem bile alamadığını söyleyerek, şöyle konuştu:"Her gün hastanedeyim. Çocuğumun akciğer yetmezliği var, solunum yetmezliği var. Kistik fibrozis diye bir hastalığı var. Çok yerler dolaştım, kapı kapı gittim. Çocuğumun ilaçlarını bazen eczaneden borç alıyorum. Eşim işe gittiği gün aldığı yövmesiyle sonra gidip parasını veriyor. Eşim bir gün çalışıyor 10 gün çalışmıyor. Gündelik işlerde çalışıyor. O yüzden çok zorlanıyoruz. 2 çocuğumu okula gönderiyorum. Bazen günde 1 lira bile olmuyor çocuklarıma kalem veya silgi parası vereyim. Kira verecek gücümüz yok. Bu yüzden kayınpederimin rutubetli iki gözlü odasında kalmak zorundayız. Gücümüz olmadığı için buradan da çıkamıyoruz."

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