Akciğer nakliyle özgür nefes alacak

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR'de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı'nda yapılan akciğer nakliyle sağlığına kavuşan Mustafa Yüksel (47), solunum cihazı olmadan özgürce dolaşabileceği yeni hayatının sevincini yaşıyor.

İzmir'de kronik akciğer hastası Mustafa Yüksel, Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen birinin bağışlanan organlarından akciğerinin nakledilmesiyle yeni hayatına başladı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, 2 hafta önce yapılan operasyonla yeni akciğerine kavuşan 2 çocuk babası Yüksel, hem kendisini sağlığına kavuşturan doktorlara hem de organ bağışında bulunan aileye teşekkür etti. En çok dışarıda özgürce dolaşabileceği günlerin hayalini kurduğunu söyleyen Yüksel, solunum cihazı olmadan yaşamını devam ettirebilmesini sağlayacak nakil işlemini gerçekleştiren 10 kişilik ekibe minnettar olduğunu dile getirdi.

SIRTINDA 1 YILDIR CİHAZ TAŞIYORDU

Ekibin sorumlusu Dr. Ali Özdil, hastanın hem kronik akciğer rahatsızlığı hem de hava yollarının genişlemesi nedeniyle sık enfeksiyon yaşadığını belirterek, "Hastamız, son 1 yıldır sırtında oksijen cihazıyla dolaşıyordu. Birkaç ay önce sürekli maske takmaya ve yardımcı solunum desteği almaya başladı. Nakil için çok uyumlu ve istekliydi. Organ Denizli'deki genç bir donörden bulundu. Gayet sağlıklı genç bir hastanın akciğerini iki taraflı olarak hastamıza naklettik. Birkaç gün içerisinde taburcu edeceğiz" dedi.

Akciğer naklinin tedaviye yanıt vermeyen ve başka şansı kalmayan hastalara yapıldığını anlatan Dr. Özdil, hastanelerinde 3'üncü kez akciğer nakli gerçekleştirdiklerini söyledi. Özdil, "Akciğer nakli, en çok sigara içimine bağlı KOAH hastaları ile halk arasında akciğer sertleşmesi olarak bilinen hastalarda ihtiyaç olarak ortaya çıkar. Bu hastalarımızın akciğerleri giderek, tahrip oluyor. Türkiye'de akciğer nakli için ruhsatlı 4 hastane var. İstanbul ve Ankara dışında İzmir'de sadece Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine uygun hale gelerek 2015 yılında ruhsat aldık. Ruhsat aldıktan sonra ilk ameliyatımızı Mayıs 2016'da yaptık. Nakil süreci yaklaşık 24 saat. Organın sunulmasından ameliyatın bitimine kadar 24 saat geçiyor. Nakil için organ alındıktan sonra buradaki nakil süresinin 12 saati geçmemesi gerekiyor" diye konuştu.

RİSKLERİ FAZLA

Akciğer naklinin diğer nakil işlemlerine göre, daha riskli olduğunu dile getiren Dr. Özdil, şartları kabul edenlere nakil yaptıklarını ve nakilden sonra hastaları bilgilendirdiklerini kaydetti. İlk başvuruda hastalara nakille ilgili bilgileri içeren kitapçık verdiklerini anlatan Özdil, "Diğer organ nakillerinde organın dış ortamla bağlantısı kesilir. Organlar, görevine devam eder; ama akciğer, hem havayla hem de kan yoluyla işlevlerini yerine getiren bir organdır. Bu nedenle dış enfeksiyonlara çok daha açıktır ve riskleri daha fazladır. Nakil yapacağımız hastaların yaşadıkları evi bile kontrol etmek zorundayız. Nakilden sonra sobalı ya da kaloriferli bir evde taşıması dahi büyük önem taşıyor. Buradan çıktıktan sonra belirli bir süre kalabalık ortamlardan uzak durmaları gerekiyor. Aldıkları ilaçları ömür boyu kullanacaklar. Beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.



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