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Akçay'ın ilk ve son belediye başkanı yaşamını yitirdi

BALIKESİR'de, Akçay eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu (69), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İnceoğlu, CHP'nin seçim bürosu açılışında sela okuyan müzezzin hakkındaki sözleri...

Akçay'ın ilk ve son belediye başkanı yaşamını yitirdi
BALIKESİR'de, Akçay eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu (69), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İnceoğlu, CHP'nin seçim bürosu açılışında sela okuyan müzezzin hakkındaki sözleri nedeniyle tepki çekmiş, ardından da partisinden istifa etmişti.
Edremit'te, yeminli mali müşavirlik yapan evli ve 2 çocuk babası Cahit İnceoğlu, dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. İnceoğlu, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitesine alınan İnceoğlu, saat 21.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Cahit İnceoğlu'nun cenazesi, bugün Cuma namazı sonrası Bekirefendi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Cahit İnceoğlu, Edremit’e bağlı Akçay’ın ilk ve son belediye başkanıydı. İnceoğlu, 2004 yılında mahalleden beldeye dönüşen Akçay'da, CHP'den 2 dönem belediye başkanlığı yaptı. Akçay, daha sonra Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşü.
İnceoğlu, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'ın 8 Mart günü, Akçay'daki seçim bürosunun açılışında, sala okuyan müezzin hakkındaki sözleri nedeniyle gündeme gelmişti. İnceoğlu, tepki çeken sözlerinin ardından CHP’den istifa etmişti.

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