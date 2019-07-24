Akçakoca'nın Karatavuk köyü de selden etkilendi

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinde Karatavuk köyü de büyük zarar gördü.

Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde geçen Çarşamba günü yağmur nedeniyle yaşanan sel felaketinde Karatavuk köyünde de maddi hasar meydana geldi. Köyde annesi Melek ve babası Nazmi Arslan ile birlikte yaşayan Uğur Arslan (26), evlerinin çamurla dolduğunu bu nedenle dışarıda kaldıklarını söyledi. Felaketin yaşandığı anları anlatan Arslan, "Sel geldi birden, 5 tonluk ağaç eve geliyordu. Annemle babam evde mahsur kaldılar. Sel, taşları getirdi. Annem babam 4 metreden atlamak zorunda kaldı. Annem kalçasını incitti. Şu anda yatıyor. Canımızı zor kurtardık" dedi.

Evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Arslan, "Evimiz kullanılamaz halde. Yer komple kaymış.Karşı yol ana yola inmiş. Mağduruz, evimize giremiyoruz. Evin içi balçık, çamur dolu. Durumumuz içler acısı. Allah'tan canımıza bir şey gelmedi, gelen mala geldi. Ama bizim de ne yapacağımız belli olsun. Sokakta kalacak halimiz yok. Bize yer gösterilmedi" diye konuştu.

Uğur Arslan, amcası Yakup Arslan'ın evinin de sel nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

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