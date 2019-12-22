Flaş Haberİstanbul'da lodos etkili oluyor
Son Dakika
Akçakoca'daki festivalde 2 ton hamsi pişirildi
DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi dağıtılırken, tava ve mangallarda pişirilen hamsiler yendi. Akçakoca Belediyesi 'Hamsifest' adı atında hamsi festivali düzenledi. Çuhallı Çarşısı mevkiinde düzenlenen...
GENEL 22.12.2019, 16:07
DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi dağıtılırken, tava ve mangallarda pişirilen hamsiler yendi.
Akçakoca Belediyesi 'Hamsifest' adı atında hamsi festivali düzenledi. Çuhallı Çarşısı mevkiinde düzenlenen festivale Akçakoca başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi katıldı. Akçakoca ve Samsun’dan elde edilen 2 ton hamsi tavalarda ve mangallarda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Güzel havanın tadını çıkaranlar müzik eşliğinde horon oynadı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da kalabalıktakilere eşlik ederek horon oynadı.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, festivale olan ilgiden oldukça memnun olduklarını ifade ederek, "Seçimlerden önce şunu söyledik; Ankara’da hamsi festivali oluyor, Akçakoca’da hamsi festivali kutlanmıyor. Bu felsefe ile seçimlerden önce böyle bir taahhütte bulunduk. İlki olan ‘Hamsifest’ adındaki ilk festivalimizi düzenledik. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Bu sene denizlerde hamsi maalesef kıt. Ama Marmara hamsisi vermiyoruz, özellikle Karadeniz hamsisi veriyoruz. 18 Temmuz’da Akçakoca büyük bir sel felaketi yaşadı. Bu felaketten sonra Akçakoca’nın moral kazanması için bu faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.
Akçakoca Belediyesi 'Hamsifest' adı atında hamsi festivali düzenledi. Çuhallı Çarşısı mevkiinde düzenlenen festivale Akçakoca başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi katıldı. Akçakoca ve Samsun’dan elde edilen 2 ton hamsi tavalarda ve mangallarda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Güzel havanın tadını çıkaranlar müzik eşliğinde horon oynadı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da kalabalıktakilere eşlik ederek horon oynadı.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, festivale olan ilgiden oldukça memnun olduklarını ifade ederek, "Seçimlerden önce şunu söyledik; Ankara’da hamsi festivali oluyor, Akçakoca’da hamsi festivali kutlanmıyor. Bu felsefe ile seçimlerden önce böyle bir taahhütte bulunduk. İlki olan ‘Hamsifest’ adındaki ilk festivalimizi düzenledik. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Bu sene denizlerde hamsi maalesef kıt. Ama Marmara hamsisi vermiyoruz, özellikle Karadeniz hamsisi veriyoruz. 18 Temmuz’da Akçakoca büyük bir sel felaketi yaşadı. Bu felaketten sonra Akçakoca’nın moral kazanması için bu faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Aralık 2019
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:08
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:46
|Yatsı
|19:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|16
|24
|7. Malatyaspor
|16
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|15
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|3. Erzurum BB
|16
|27
|4. Ümraniye
|16
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Balıkesirspor
|16
|23
|8. Altay
|16
|23
|9. Fatih Karagümrük
|15
|23
|10. Keçiörengücü
|15
|22
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. İstanbulspor
|16
|19
|13. Giresunspor
|15
|19
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|17
|26
|8. M. United
|17
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Getafe
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Valencia
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|17
|27
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Granada
|18
|24
|11. Osasuna
|17
|23
|12. Levante
|17
|23
|13. Real Betis
|17
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10