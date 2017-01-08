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Akçakoca'da sokak hayvanları için doğaya yem

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), () - DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde belediye ekipleri sokak hayvanları için ilçe merkezindeki alanlara yem bırakırken, cadde ve sokaklardaki karlar işçiler tarafından temizlendi. Dün sabah saatlerinden...

Akçakoca'da sokak hayvanları için doğaya yem

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), () - DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde belediye ekipleri sokak hayvanları için ilçe merkezindeki alanlara yem bırakırken, cadde ve sokaklardaki karlar işçiler tarafından temizlendi.
Dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından Akçakoca karla kaplandı. Düzce'nin sahil kenarındaki tatil beldesi Akçakoca'da kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı. Belediye ekipleri ilçe merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçiler küreklerle cadde ve sokaklar ile kaldırımlardaki karları temizlediler. Belediye'de görevli Veteriner Hekim Ufuk Göktaş, ekiplerle birlikte Çuhallı mevkiinden Esentepe mevkiine kadar olan 5 kilometrelik bölgede yol kenarlarına ve kedi evlerine sokak hayvanları için mama bıraktılar. Göktaş, kış aylarında sokak hayvanlarının araçların altına ve motor kısmına girdiklerini belirterek, sürücüleri araçlarını çalıştırmadan önce araçlarının motor bölümünü kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
İlçede gece saatlerinde fırtınayla birlikte metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar nedeniyle Çuhallı plajının girişindeki beton merdivenler hasar gördü.

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