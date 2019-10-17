Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Akçakale'de terör mağdurlarına yardım
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda Akçakale İlçesine PKK/YPG’li teröristlerce atılan havan ve roketlere hedef olarak mağdur olan ailelere İyi Kalpler Yardımlaşma ve...
GENEL 17.10.2019, 17:06
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda Akçakale İlçesine PKK/YPG’li teröristlerce atılan havan ve roketlere hedef olarak mağdur olan ailelere İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği erzak yardımında bulundu.
9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Telabyad’da bulunan PKK/YPG’li teröristler tarafından Akçakale’ye çok sayıda roket ve havan atıldı. 2 sivilin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılarda, birçok evde de hasar oluştu. Saldırıların ardından mağdur olan ailelere destek vermek isteyen İyi Kalpler Derneği yöneticileri bugün Akçakale’ye geldi. Sınır hattındaki ilçede roket ve havanların isabet etmesiyle hasar gören evlerde yaşayanları ziyaret eden dernek yöneticileri, geçmiş olsun dileğinde bulunup yanlarında getirdikleri erzak yardımlarını bıraktı.
Akçakale Belediyesi yetkilileri ile birlikte terör mağduru ailelere yardımda bulunan İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür harekatın başarıyla tamamlanmasını temenni ederken, terör mağduru ailelere desteklerinin süreceğinin mesajını verdi.
9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Telabyad’da bulunan PKK/YPG’li teröristler tarafından Akçakale’ye çok sayıda roket ve havan atıldı. 2 sivilin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılarda, birçok evde de hasar oluştu. Saldırıların ardından mağdur olan ailelere destek vermek isteyen İyi Kalpler Derneği yöneticileri bugün Akçakale’ye geldi. Sınır hattındaki ilçede roket ve havanların isabet etmesiyle hasar gören evlerde yaşayanları ziyaret eden dernek yöneticileri, geçmiş olsun dileğinde bulunup yanlarında getirdikleri erzak yardımlarını bıraktı.
Akçakale Belediyesi yetkilileri ile birlikte terör mağduru ailelere yardımda bulunan İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür harekatın başarıyla tamamlanmasını temenni ederken, terör mağduru ailelere desteklerinin süreceğinin mesajını verdi.
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2