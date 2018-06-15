Akçakale'de Suriyelilerin buruk bayramı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa) , () - ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Çadır Kentinde barınan Suriyeli sığınmacılar, bayramı buruk karşıladı.

26 bini aşkın Suriyelinin barındığı 9 mahalleden oluşan çadır kentte, bayram sabahı binlerce kişi mahallelerinde bulunan çadırlarda namaz kıldı. Suriyeliler, kıldıkları namaz sonunda ülkelerinde biran önce huzur ve barışın sağlanması için hep birlikte dua etti. Namaz bitiminde Suriyeliler, birbirleriyle ve aileleri ile bayramlaştı. Ülkelerinden uzakta bir bayramı daha geçirmenin burukluğunu yaşayan Suriyeliler, Türkiye ve Türk halkına misafirperverliğinden dolayı minnettar olduklarını ifade etti.



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