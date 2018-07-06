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Akaryakıt istasyonuna at üstünde geldi

Fatih TURAN/TRABZON, () - TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) tekniker olarak görev yapan Osman Yanık'ın at üzerinde akaryakıt istasyonunda çekilen fotoğrafı, sosyal medyada ilgi çekti.  KTÜ'de tekniker olarak çalışan...

Akaryakıt istasyonuna at üstünde geldi

Fatih TURAN/TRABZON, () - TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) tekniker olarak görev yapan Osman Yanık'ın at üzerinde akaryakıt istasyonunda çekilen fotoğrafı, sosyal medyada ilgi çekti. 
KTÜ'de tekniker olarak çalışan ve at binmeye merak salan Osman Yanık, satın aldığı atıyla şehir merkezinde dolaşıyor. Yanık'ı atla gezerken gören kent sakinleri ve turistler, şaşkınlıkla geçişini izliyor. Hayvan sevgisine yönelik farkındalık oluşturmak için cadde ve sokaklarda atıyla gezdiğini belirten Yanık'ı görenler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüsünü kaydediyor. 
Araç trafiğinin yoğun olmadığı bölgelerde dolaşan Osman Yanık, son olarak akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Yanık'ın istasyon görevlisiyle atın yanında araca yakıt koyar gibi çekilen fotoğrafı, sosyal medyadan paylaşıldı. Takipçilerden çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğraf, 'Depo full, bekle beni yaylalar' notuyla birçok kişi tarafından da paylaşıldı. Fotoğrafa 'Benzinli mi?', 'Yolun açık olsun', 'Roket yakıtı mı?' gibi esprili yorumlar yapıldığı görüldü. 
Öte yandan Osman Yanık, önceki gün, çocuk cinayetleri ile istismar olaylarına tepki için düzenlenen gösteri yürüyüşüne atıyla katılıp, destek vermişti. 

FOTOĞRAFLI

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