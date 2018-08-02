Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!

ABD'nin, iki Türk Bakan'la ilgili yaptırım uygulama kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Akar, ABD'den gelen açıklamaya tepki gösterdi. Akar "Değil Türk İçişleri ve Adalet Bakanı'na; sınırlarımızdaki bir ağacın yaprağına yapılan bir hareket Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bir harekettir. Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz! Tarih buna en büyük şahidimizdir" tweeti paylaştı. Akar ikinci tweetinde de "Bu topraklar yokluklar içinde Kuvâyi Milliye ile dünyaya kafa tutmuş bir halkın yurdu. Türk halkı tüm kesimleriyle birlikte hem devletimizin, hem de Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yanındadır" ifadelerini kullandı.



Akar mesajlarında, her iki bakanın Twitter hesaplarını etiketlerken, "#buyaptırımtürkiyeyedir" etiketini de kullanmayı ihmal etmedi.



TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ



ABD'nin, iki Türk Bakan'la ilgili yaptırım uygulama kararının ardından Türkiye'den peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İlk açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada "Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi. İşte kararın ardından yapılan açıklamalar;



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KARŞILIĞI GECİKMEDEN VERİLECEKTİR



Yapılan açıklamanın tam metni şöyle:



"ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İki Sayın Bakanımızı hedef alan sözkonusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur. ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir"



BAKAN ÇAVUŞOĞLU: KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ABD’ye tepki gösterdi. Çavuşoğlu mesajında "ABD'nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz" dedi.



FUAT OKTAY VE HULUSİ AKAR DA TWİTTER'DAN SERT YANIT VERDİ



ABD'nin, iki Türk Bakan'la ilgili yaptırım uygulama kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Asla boyun eğmeyiz" derken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!" ifadesini kullandı.



Twitter hesaplarından açıklama yapan Oktay ve Akar, ABD'den gelen açıklamaya tepki gösterdi. Oktay, "Asla boyun eğmeyiz" derken, "#buyaptırımtürkiyeyedir" etiketini de mesajına ekledi. Akar ise "Değil Türk İçişleri ve Adalet Bakanı'na; sınırlarımızdaki bir ağacın yaprağına yapılan bir hareket Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan bir harekettir. Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz! Tarih buna en büyük şahidimizdir" tweeti paylaştı. Akar ikinci tweetinde de "Bu topraklar yokluklar içinde Kuvâyi Milliye ile dünyaya kafa tutmuş bir halkın yurdu. Türk halkı tüm kesimleriyle birlikte hem devletimizin, hem de Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yanındadır" ifadelerini kullandı. Akar mesajlarında, her iki bakanın Twitter hesaplarını etkiketlerken, "#buyaptırımtürkiyeyedir" etiketini de kullanmayı ihmal etmedi.



ABDULHAMİT GÜL: BU TOPRAKLARDA ÖLMEK DIŞINDA BİR DÜŞÜM OLMADI



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakkında yaptırım kararı uygulayacağını açıklayan ABD'ye yanıt verdi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gül, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veyaTürkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım" dedi.