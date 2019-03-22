Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

Akademisyen kardeşlerden 'Devlet Bahçeli' kitabı

EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tuba Gültekin 'Siyasal İletişimde Devlet Bahçeli Modeli ve Bilge Liderlik'...

Akademisyen kardeşlerden 'Devlet Bahçeli' kitabı
EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tuba Gültekin 'Siyasal İletişimde Devlet Bahçeli Modeli ve Bilge Liderlik' adlı kitap yazdı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğini iletişim bilimi açısından inceleyen ve bir siyasal iletişim modeli oluşturan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin'in kitabı, üç bölüm ve 270 sayfadan oluşuyor. Devlet Bahçeli ile ilgili siyasal iletişim alanında hazırlanan ilk akademik çalışma olan 'Siyasal İletişimde Devlet Bahçeli Modeli ve Bilge Liderlik' kitabında, Devlet Bahçeli ile özdeşleşen liderlik özellikleri, siyasal iletişim açısından özgün kavramlar ve modeller ile açıklandı. Kitapta, Devlet Bahçeli'nin, 31 Mart 2019 seçimleri çerçevesinde sıkça dile getirdiği ve savunduğu beka kavramı detaylı olarak anlatıldı.
Bahçeli'nin liderliğinin ayrı bir başlık olarak ele alındığı çalışmada, Bahçeli'nin Türk siyasetinde kendine özgü bir saygınlık modeli kurduğu ve bu saygınlığın siyasal duruş, etkin temsiliyet, liderlik hakimiyeti, toplumsal hareket liderliği ve hitabet liderliği ile desteklendiğine dikkat çekildi. Prof.Dr. Bilgehan Gültekin, kitap için 5 yıl çalıştıklarını vurgulayarak,  21 Avrupa ülkesinde, 200 diplomat ile görüştüklerini söyledi. Prof. Dr. Gültekin, "Bahçeli'nin Türk siyasetindeki bilge liderlik özelliklerini, Türk dış politikasına uyarladıklarını ve Türk diplomasisi için  rehber olacak bir Devlet Bahçeli modeli kurduk" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328