AK Partililer Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanıyor

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Partililer ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meşaleler yakarak Erdoğan lehine sloganlar atıyorlar.
(FOTOĞRAF)
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Partililer ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meşaleler yakarak Erdoğan lehine sloganlar atıyorlar. (FOTOĞRAF)
24 Haziran 2018 Pazar 20:53
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Partililer ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meşaleler yakarak Erdoğan lehine sloganlar atıyorlar.
(FOTOĞRAF)
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