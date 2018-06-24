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Ak Partili Yılmaz, oyunu annesi ile beraber kullandı

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, oyunu, Bingöl'de annesi Saadet Yılmaz (78) ile birlikte kullandı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl 1'inci sıra milletvekili adayı Cevdet...

Ak Partili Yılmaz, oyunu annesi ile beraber kullandı

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, oyunu, Bingöl'de annesi Saadet Yılmaz (78) ile birlikte kullandı.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl 1'inci sıra milletvekili adayı Cevdet Yılmaz, oyunu merkez 100'üncü Yıl İlköğretim Okulu'nda annesi Saadet Yılmaz ile birlikte kullandı. Yılmaz'a, 2'nci sıra milletvekili adayı Feyzi Berdibek, İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, kadın ve gençlik kolları başkan ve üyeleri de eşlik etti.
Oyunu 1001 numaralı sandıkta kullanan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yönetim sisteminin ilk seçiminin yapıldığını hatırlatarak, "Bu yeni sisteme göre cumhurbaşkanımızı ve meclisimizi seçiyoruz. Ülkemiz için, milletimizin için, demokrasimiz için hayırlara vesile olsun inşallah. Bingöl'de oyumuzu kullandık, huzur içinde bir seçim yaşıyoruz. Şu ana kadar bize yanmışız herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Vatandaşımızı sandıklara gidiyor ve özgür iradesini sandığa yansıtıyor. Bugün söz de karar da milletimizindir ve çıkacak sonuç başımızın, gözümüzün üstünedir. Milletimizin tercihini akşam saatlerinde öğrenmiş olacağız. Önemli olan halkımıza, milletimize bu seçimlerin sonucunda hizmet etmek, onların huzurunu arttırmaktır. Geçmişte bu kadar rahat seçimler yaşamadığımız dönemler de oldu, ama gerek huzur ortamı, gerek sandık güvenliği açısından çok daha olumlu bir seçim yaşadığımızı rahatlıkla ifade edebilirim" diye konuştu.

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