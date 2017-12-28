Ak Partili vekillerden Bergama'ya ziyaret

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar ile İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, İzmir'in Bergama ilçesinde meslek odası başkanları ve partililerle bir araya geldi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ile İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Bergama'da bir otelde Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Kınık Belediye Başkanı Ak Partili Sadık Doğruer, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, Ak Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile buluştu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Koştu, Bergama'nın sağlık, tarım, sanayi ve ulaşım konularındaki sorunları hakkında brifing verdi. Koştu’nun ardından konuşan Kerem Ali Sürekli, Bergama’yı sevdiğini, ilçe ile yakinen ilgilendiğini ve sorunlarına hakim olduğunu belirterek, Bergama Ticaret Odası’nın ev sahipliğini yaptığı Ekonomi Zirvesi’nde birçok konuya değinildiğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ise, taşeronların kadroya alınması ve doğalgaz konularına değindi. Hotar, “Bergama bir ay sonra doğalgazı kullanmaya başlayacak. Bu hem Bergama halkı için, hem de Bergama sanayisi için önemli bir atılım. Bundan sonraki çalışmalarımızda gönül gücümüz için sizlerden destek bekliyoruz” dedi.

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