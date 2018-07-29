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AK Partili Turan: bedelli askerlik Çanakkalemizin ekonomisine katkı sağlayacak

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,()-AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu kanun teklifinin yasalaşmasını değerlendirdi....

AK Partili Turan: bedelli askerlik Çanakkalemizin ekonomisine katkı sağlayacak

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,()-AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu kanun teklifinin yasalaşmasını değerlendirdi. Turan, bedelli askerlik için, askeri birlikler arasında Çanakkale'nin de yer alacağını belirterek, Çanakkale ekonomisine katkı sağlacağını söyledi.
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek 4 gün önce yasalaştı. Bedelli askerlikle ilgili sona gelinen çalışmalar kapsamında, başvuru sayısına göre celp dönemi planlaması yapılacak. Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken, 21 günlük eğitimin nerede alınacağı da belirlenmeye başlandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şöyle konuştu:
“Bedelli askerlikte 21 günlük eğitimin 11 il, 13 birlikte yapılması planlanıyor. Askeri birliklerin arasında Çanakkalemizde bulunan 3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı ve 116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı bulunmaktadır. Çanakkalemize eğitim için gelecek olanlar aynı zamanda esnafımızdan alışveriş yaparak ekonomiye katkı sağlayacak. Askerlerimizin yakınları burada konaklayarak, gezerek, hem turizmimize, hem de ekonomimize destek olacak. Çanakkalemizin peyniri, kirazı, şeftalisi, Bayramiç beyazı daha geniş kitleye ulaşacak.”

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