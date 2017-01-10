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AK Partili Tin: Tarihin çöplüğüne gömülecekler

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, ülkeyi parçalamak isteyenlerin tarihin çöplüğüne gömüleceklerini söyledi. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli İl Başkanlığının düzenlediği Ocak ayı Daraltılmış İl Danışma...

AK Partili Tin: Tarihin çöplüğüne gömülecekler
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, ülkeyi parçalamak isteyenlerin tarihin çöplüğüne gömüleceklerini söyledi.
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli İl Başkanlığının düzenlediği Ocak ayı Daraltılmış İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin, güçlenen bir Türkiye gördükçe kıskandıklarını ve engellemek için her yola başvurduklarını belirten Tin, terör saldırılarıyla ülkeyi bölmek isteyenlerin tarihin çöplüğüne gömüleceklerini söyledi. Ülkenin bugünlere kolay gelmediğini ifade eden Tin, "Hainleri de destekçilerini de hangi el tarafından organize edildiklerini çok iyi biliyoruz. Türkiye bugünlere gelmek için büyük mücadeleler verildi. Bizlerde iç ve dış tehditlere karşı birlikte karşı koymaya devam edeceğiz. Ülkemizin birliğini muhafaza etmek için yılmadan ve yorulmadan bu terör şebekeleri ve onları yönlendiren karanlık odaklarla mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Anadolu toprakları bin yıldır çetin bir mücadelenin içinde. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar vatanımızı bölemeyecekler, kardeşliğimizi bozamayacaklar ve terör eylemleriyle bizi yolumuzdan döndürmek isteyenler tarihin çöplüğüne gömülecekler" dedi.
Anayasa değişikliğine ilişkinde değerlendirmelerde de bulunan Tin, yerli ve milli bir yönetim sistemini oluşturmak için bir süreç başlattıklarını, millet iradesinin egemen olduğu bir anayasayı ülkenin bekası için oluşturmak zorunda olduklarını ifade etti.

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