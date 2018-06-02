AK Partili Şengül, Karşıyaka Çarşısı'nda İzmir Marşı çaldırdı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 'Gönül Sofrası' adı altında düzenlenen iftar programına giderken çarşıda sokak müzisyeni ile karşılaşan AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Marşı'nı çalmasını istedi. Başkan Şengül'ün isteğini kırmayan müzisyen İzmir Marşı'nı çaldı. Şengül ve teşkilat mensupları hep birlikte marşa eşlik etti.AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın 'Gönül Sofrası' iftar programları Karşıyaka ile devam etti. Karşıyaka Çarşısı'nda yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla bir iftar programı gerçekleşti. İftar sofrası kurulan alana girerken bir sokak müzisyeni ile karşılaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bir süre çaldığı şarkıları dinleyip, eşlik etti. Bir süre müzisyenle sohbet eden Başkan Şengül, ondan İzmir Marşı'nı çalması talebinde bulundu. Müzisyen bu isteği kırmadı ve İzmir Marşı'nı çalmaya başladı. Başta İl Başkanı Aydın Şengül olmak üzere tüm teşkilat mensupları ve iftara katılanlar da İzmir Marşı'na eşlik etti. Karşıyaka Çarşısı bir anda 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' sözleriyle inlemeye başladı.ALPAY ÖZALAN DA KATILDIGünün ikinci sürprizi AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Milli Futbolcu Alpay Özalan'dan geldi. Karşıyaka doğumlu olan ve çocukluğunu Karşıyaka'da geçiren Milletvekili Adayı Alpay Özalan, Karşıyakalılarla buluştu. 'Kaf Sin Kaf' tezahüratları içerisinde Karşıyakalılara hitap eden Alpay Özalan, Başbakan Binali Yıldırım'ın kendisine bir görev verdiğini belirterek, "Biliyorsunuz ben Altay'da oynarken, Süper Lig'de 3 takımımız vardı. Altay ile birlikte Karşıyaka ve Göztepe de Süper Lig'deydi. Altınordu ile İzmirspor ise alt liglerdeydi. Şimdi bakıyoruz maalesef Karşıyaka 3'üncü Lig'de. İşte Karşıyaka'yı yeniden ayağa kaldırmanın zamanı geldi. Çünkü ben bir İzmirli, Karşıyakalı olarak buradayım. Ben kısa pantolonla bu çarşıda gezmiş, büyümüş bir insanım. Bu Karşıyaka Çarşı esnafı da beni çok iyi tanır" dedi."BAŞBAKAN BANA BİR GÖREV VERDİ"Başbakan'ın İzmir'de spor kulüplerini yeniden ayağa kaldırma ve özellikle temeli atılan 3 stadı hızlıca tamamlama görevi verdiğini hatırlatan Alpay Özalan, "Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız İzmir'de 3 tane stat projesi başlattı. İki tanesi inşallah kısa sürede hizmete açılacak. Ama maalesef; niçindir, nedendir; niyedir Karşıyaka taraftarına bu kadar acı çektiriliyor? Neden bu stat ilerlemiyor? Asılında hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama şimdiden size bunun sözünü veriyorum; zaten Başbakanımız da beni bu konuda görevlendirdi; bu Karşıyaka Stadı'nı Karşıyakalının hizmetine sunmak benim boynumun borcudur, sonuna kadar mücadele edeceğim" diye konuştu.'İZMİR MARŞI DA, ONUNCU YIL MARŞI DA, ATATÜRK DE, CUMHURİYET DE BİZİMDİR'Karşıyaka Çarşısı'ndaki coşkulu karşılamanın ardından programa katılanlara hitap eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise ana muhalefet partisi CHP'ye sert çıktı. Her şeye rağmen bu seçim atmosferi içinde dahi olsa üsluplarını bozmayacaklarını belirten Başkan Şengül, "Biz üslubumuzu, duruşumuzu bozmadan, 16 yıldır nasıl dik durduysak; vatanımıza, milletimize nasıl hizmet ettiysek; Allah bize ömür verdiği sürece de vatanımızın, milletimizin hakkını savunmaya, dik durmaya, haksızlıklar karşısında sesimizi yükseltmeye, liderimizle beraber devam edeceğiz. İzmir artık yeter diyor. İzmirli, yerel yönetimlerden rahatsız. İzmirli, Büyükşehir Belediyesi'nden rahatsız, İzmirli Karşıyaka Belediyesi'nden rahatsız. Bunlar İzmirlinin iyi niyetini, güvenini suistimal ediyor, kullanıyorlar. Hassasiyetlerimizi kullanıyorlar, değerlerimizi kullanıyorlar. İzmir Marşı da bizim, Onuncu Yıl Marşı da bizim, Atatürk de bizim, Cumhuriyet de bizimdir. Biz ne Atatürk'ü, ne Cumhuriyeti; Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakmayacağız. Onlar bu değerlerimize sadece konuşarak sahip çıkıyorlar, biz ise çalışarak Cumhuriyete ve Atatürk'e sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz. Bu böyle biline" diye konuştu.'REİS'İ BAŞKAN YAPACAĞIZ'Teşkilat mensuplarına da seslenen Başkan Şengül, "Biz herkese gideceğiz, herkesin sevgisini, gönlünü kazanacağız. Onlar bizi tanıyana kadar. Biz şunu biliyoruz ki; Karşıyakalı, İzmirli ya da bize önyargılı olan herkes; bizi tanıdığında, onların hayalleri ile bizim hayallerimizin aynı olduğunu, onların vatan sevgisi ile bizim vatan sevgimizin aynı olduğunu görecekler. Hiç de öyle söylemlerle değil, yüreğimizi ortaya koyduğunuzu görecekler. Biz onlara karşılıksız olarak sevgimizi göstereceğiz, onlardan oy istemeyeceğiz ama onları sevmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Hani birileri 'seni başkan yaptırmayacağız' diyordu ya; işte onunla birlikte hareket eden birileri var, onların hepsine ortak bir ders vereceğiz ve 24 Haziran'da Reis'i başkan yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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