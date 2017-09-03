AK Partili Ravza Kavakçı Kan, Romanlar ve yaşlılarla bayramlaştı

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, İzmir'in Buca İlçesi'nde cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan infaz koruma memuru Yunus Kayar’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kan, Romanlar'ın yaşadığı mahalleye de giderek sorunları dinledi, huzurevindeki yaşlıların elini öptü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, eski Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ile birlikte 31 Ağustos'ta Buca'daki patlamada yaralanan infaz koruma memuru Yunus Kayar'ın tedavi gördüğü özel hastaneye gitti. Kayar ve eşi Hatice Kayar ile sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Kan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kan ve beraberindeki heyet daha sonra Buca'nın Gediz Mahallesi'nde yaşayan Roman ailelerle bayramlaştı onların sorunlarını dinledi. Narlıdere Huzurevi'nde yaşlıların elini öpen, onlara sarılan Kan daha sonra Mardinliler Vakfı'nın düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Kan, Batman'da PKK'lı 2 teröristin açtığı ateş sonucu şehit düşen müzük öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde yaşayan ailesine de bayram ziyaretinde bulunacak.



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