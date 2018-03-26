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AK Partili Öztürk, kan bağışlayarak destek çağrısı yaptı

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunduktan sonra, "Unutmayalım, her bağış bir umuda dönüşür, hayat kurtarır" diyerek herkese kan bağış yapmaları çağrısında bulundu. AK Parti Muğla...

AK Partili Öztürk, kan bağışlayarak destek çağrısı yaptı
AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunduktan sonra, "Unutmayalım, her bağış bir umuda dönüşür, hayat kurtarır" diyerek herkese kan bağış yapmaları çağrısında bulundu.
AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, bugün öğle saatlerinde, Marmaris Birgül Gökmen Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne gidip, kan bağışında bulundu. Öztürk, kan bağışının ardından Türk Kızılayı Marmaris Şube Başkanı Nafiz Kamadan, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Ağar ve Bağışı Merkezi'nin görevlileriyle de görüştü. Öztürk, Kızılay yetkililerinden kurumun faaliyetleri, amaç ve hedefleri hakkında bilgi aldı. Türk Kızılayı'nın sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında, ihtiyaç duyulan her yerde önemli ve kutsal bir görev yürüttüğüne dikkat çeken Milletvekili Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizin bu köklü ve saygın kuruluşuna yardımcı ve destek olmak tüm vatandaşlarımızın görevi olduğunu  düşünüyorum. Bu görevlerden en önemlisi, en hayatisi ise kan bağışı. Bu görevimi, bir kez daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Vatandaşlarımızı da  kan bağışına davet ediyorum. Bu konuda çok duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Unutmayalım, her bağış bir umuda dönüşür, hayat kurtarır" dedi. Türk Kızılayı Marmaris Şube Başkanı Nafiz Kamadan da yaptığı kan bağışının kamuoyunda pozitif etki yaratacağına, yeni bağışlara yol açacağına inandığını belirterek Milletvekili Nihat Öztürk'e teşekkür etti. Kamadan, şöyle devam etti.
"İhtiyaç durumunda yetersiz kalmak istemediğimiz için başta halkımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Lütfen herkes kan merkezimize gelerek bağışta bulunsun. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza ihtiyaç olabilir. Bu düşünceyle hareket etmemiz gerekiyor."

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