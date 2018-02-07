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AK Partili Miroğlu'nun oğlu, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM, DİYARBAKIR'DA TAZİYEYE KATILDI AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun Midyat ilçesinde düzenlenen oğlunun cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve İçişleri...

AK Partili Miroğlu'nun oğlu, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM, DİYARBAKIR'DA TAZİYEYE KATILDI
AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun Midyat ilçesinde düzenlenen oğlunun cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte, daha sonra helikopterle Diyarbakır'a geçti. Önceki gün hayatını kaybeden din adamı ve kanaat liderlerinden Molla Hüseyin Elçi için merkez Bağlar ilçesindeki, Kulp Hevedan Demirli Köyü yas evindeki taziyesine katıldı. Taziye evi önünde mollalar tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, taziye evinde yaklaşık 30 dakika kaldı. Basına kapalı gerçekleşen taziyeden sonra Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, valilik binasına geçti. Valilik binasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. 

Mehmet TÜRK-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

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