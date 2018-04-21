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Ak Partili Miroğlu'nun İsveç'teki konferansına izin verilmedi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,() - AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun İsveç'in Stockholm kentinde bugün yapmayı planladığı, 'Yeni Yüzyıl, Küresel Liderlik ve Türkiye' konulu konferansa ve son çıkan kitabının imza törenine izin...

Ak Partili Miroğlu'nun İsveç'teki konferansına izin verilmedi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,() - AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun İsveç'in Stockholm kentinde bugün yapmayı planladığı, 'Yeni Yüzyıl, Küresel Liderlik ve Türkiye' konulu konferansa ve son çıkan kitabının imza törenine izin verilmedi. Konferası yapacak salon bile bulamadıklarını belirten Miroğlu, " Kendi lokalimizde yapalım dedik, onu da engellediler. Yasağı kabul edilemez buluyor ve Avrupa'yı kendi korkularına teslim olmuş bir kıta olarak görmekten son derece üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. "dedi.
Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İsveç'in Stockholm kentinde bugün yapmayı planladığı 'Yeni Yüzyıl, Küresel Liderlik ve Türkiye' konulu konferansa ve son çıkan kitabının imza törenine izin verilmemesine tepki gösterdi. Avrupa'nın ileri demokrasisinin, bu sefer de sınıfta kaldığını söyleyen Miroğlu, "Almanya ve Hollanda başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, 24 Haziran'da seçime gidecek olan Türkiye'den milletvekillerinin Avrupa'da yapacakları toplantıların propaganda amaçlı olacağını ve bunu istemediklerini açıkladılar. Avrupa'yı Erdoğan ve Türkiye korkusu sardı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Erdoğan için yapılacak kampanyaları engellemeye kararlı olduklarını açıkladı. Almanya'dan gelen açıklama da bu yönde. Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi'nin Genel Sekreteri Annegret Kramp- Karrenbauer 'Kentlerimizde birlikte yaşamayı zora sokan Türkiye içi tartışmalar istemiyoruz' dedi. Bu yasakçı tutumun doğurabileceği hoşnutsuzlukların yaşanmaması için UETD, Avrupa'daki programları iptal etti. Dolayısıyla benim için Stokholm'da düzenlenen toplantı başka bir tarihe ertelendi. Stokholm'de 'Yeni Yüzyıl, Küresel Liderlik ve Türkiye' konulu bir konferans verecek, son çıkan kitabımı imzalayıp başta Mardinli olmak üzere Türkiyeli hemşehrilerimle ve Ak Partili arkadaşlarla bir araya gelecektik. Stokholm'den aldığım bilgiler, polis yetkililerinin sanki İsveç'e uluslararası bir suçlu gelecekmiş gibi davrandıkları yönündeydi. Oysa benim vereceğim konferansın seçim propagandasıyla bile bir ilgisi yoktu. Avrupa bu içe kapanmanın, farklı fikirlere tahammülsüzlüğün bedelini ağır ödeyecek, kimsenin şüphesi olmasın. Bir milletvekilini, Türkiyeli bir aydını, görüşlerini ifade edemeyecek bir ortama mahkum etmek, demokrasi ve özgürlük düşmanlarının işine yarar. Konferansı yapacağımız salon bile bulmadık koskoca Stokholm'de. Kendi lokalimizde yapalım dedik, onu da engellediler. Yasağı kabul edilemez buluyor ve Avrupa'yı kendi korkularına teslim olmuş bir kıta olarak görmekten son derece üzüldüğümü ifade etmek istiyorum."dedi.
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