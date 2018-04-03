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AK Partili Mete'den Gökova Körfezi iddialarına yanıt

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Gökova Körfezi'nin imara açılacağı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Bu çalışma, vatandaşımızın mağduriyetini gidermek maksadıyla, sivil toplum kuruluşları...

AK Partili Mete'den Gökova Körfezi iddialarına yanıt

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Gökova Körfezi'nin imara açılacağı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Bu çalışma, vatandaşımızın mağduriyetini gidermek maksadıyla, sivil toplum kuruluşları ile 3 ayrı ilçede gerçekleştirilen toplantıların ve 11 bağımsız bilim adamı tarafından yürütülen çalışmanın sonucudur" dedi.
Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, son günlerde gündeme gelen Gökova Körfezi'ndeki SİT alanlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Parti binasında ilçe başkanlarının da hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan İl Başkanı Mete, "Son günlerde bazı SİT alanlarının imara açıldığı, doğanın tahrip edileceğine yönelik birtakım iddialarla hemşerilerimizi yanlış bilgilendirmeye yönelik açıklamalar yapılıyor. Burada yapılan çalışma asla ve asla doğayı tahrip etmek, sahip olunan güzellikleri birilerine rant kapısı haline getirmek gibi bir amacın ürünü olamaz. Bu çalışma, vatandaşımızın mağduriyetini gidermek maksadıyla yapılan, ilimizde gerçekleştirilen, sivil toplum kuruluşları dahil, geniş bir katılımın sağlandığı üç ayrı ilçede gerçekleştirilen toplantıların ve 11 bağımsız bilim adamı tarafından yürütülen bir çalışmanın sonucudur. Gökova Körfezi'ndeki SİT alanları, 36 bin 282 hektardan 44 bin 021 hektara yükseltilmiştir. Daha çevreci bir anlayışla hareket edildiği, rakamlardan dahi anlaşılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce 2014 yılından itibaren ülkemizin bütününde başlatılan doğal SİT alanlarının yeniden değerlendirilmesi çalışmalarında bu bilgilere hepimizin sahip olması gerekmektedir" dedi.
'OKLUK KOYU'NU DERT EDİNENLER KAÇAK YAPILARI DA DERT EDİNSİN'
Mete, Okluk Koyu ile ilgili ise şu açıklamalarda bulundu:
"Herhangi bir şahsın deniz kenarındaki arazisinde yapılan değişiklikle eğer kişi orada bir rant elde etmişse, insanlar bununla ilgili iddialar ortaya atabilirler. Okluk Koyu dediğimiz yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı için, mevcut misafirhane yenilenmekte. Bu iddiaları ortaya atan CHP yetkililerine şunu sormak lazım. Bodrum'da denize sıfır beş katlı tesisler yapılırken, bırakın üç katı, beş katlı tesisler yapılırken bunların imarlarını yapan, kaçak yapılara göz yuman hangi belediye. Şu an Marmaris, Milas gibi belediyeler hangi siyasi partide. 20 bin kaçak yapının kaçı bu belediyelerin sınırları içerisinde. Belediyeler hangi kaçak yapıya hangi önlemi almışlar da 20 yıldan bu yana neden bu kadar kaçak yapıya ve ranta müsaade etmişler. Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan ve herkesin ortak malı olan bir yapının 3 katlı olması bunları rahatsız eder hale gelmiş. Orada zaten merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından yaptırılan bir misafirhane vardı. Devletimizin büyüklüğüne yakışır bir şekilde yenilenecek, misafirhanede nice devlet başkanları ağırlanacaktır. Bu konuyu dert edenler, kaçak yapıları da kendilerine dert edinsinler."

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