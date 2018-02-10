Ak Partili Konuk: Hedefimiz söz dinleyen değil sözü dinlenen bir Türkiye

KARAMAN, ()- AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Ak Parti Karaman Gençlik Kolları'nın Yürütme ve Yönetim Toplantısı'na katıldı. Programa katılan gençlere tavsiyelerde bulunan Konuk, "Hedefimiz çekingen değil etkin, söz dinleyen değil sözü dinlenen bir Türkiye'dir" dedi.

Ak Parti Karaman Gençlik Kolları tarafından, Karaman İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Yürütme ve Yönetim Toplantısı'na, Ak Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk ile partililer katıldı. Toplantıda gençlere seslenen Konuk, "Hedefimiz çekingen değil etkin, söz dinleyen değil sözü dinlenen bir Türkiye'dir. Güçlü ve iradesine sahip Türkiye, gençlerimize en büyük mirasımız olacaktır" diye konuştu.

'HAYAL KURMAKTAN VAZGEÇMEYİN'

Çocukluğunda pancar tarlasından Karadağ’a bakarak fabrika hayal ettiğini belirten Recep Konuk, "Karınca gibi çalışan insanları hayal ettim. O hayalleri hayata geçirdim ve 45 tesis yaptık. 10 binden fazla kişiye iş kapısı açtık. İhtiyacınız olduğunda bilgiye erişimde hiçbir engel yok. Ufkunuz ise bizim neslimize göre çok daha açık. Dünyayı bilen bir nesilsiniz. Becerileriniz ve kabiliyetlerinizin de bizim kuşaklarımıza göre çok üst düzeyde olduğunu biliyorum. Benim size naçizane tavsiyem; hayal kurun ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Biz idare lambası ile büyüyen bir nesildik. Belki siz hiç görmediniz. Gaz yağı kullanılan, cam muhafazasının içinde yanan fitille odayı aydınlatan iptidai aydınlatma aracı. Onun alevinin hareket etmesiyle oluşan gölgelerle oyun oynayan, kendi çizgi filmini kurgulayan, o gölgelerle hayal kuran bir nesildik biz. O hayaller olmasaydı emin olun o 45 tesis de olmazdı" dedi.

'YATIRIMLAR, KARAMAN'I GELECEĞE TAŞIYACAK'

Yürütme ve Yönetim Toplantısı'nın ardından Karaman Belediyesi ve Ak Parti Karaman İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Şehir Buluşmaları Toplantıları kapsamındaki Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'na da katılan Recep Konuk, Karaman'a yapılan yatırımların kenti geleceğe taşıyacak mahiyette olduğunu söyledi. Karaman'a kurulan havaalanının, 100 kilometre çapta hava meydanlarına ulaşamayanların ulaşacağı bir havaalanı olacağını belirten Milletvekili Konuk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Konya'daki havaalanında özellikle kış günlerinde sisten dolayı zorluklar yaşanıyor. Aynı zamanda askeri havaalanı da olduğu için sis ve askeri yükün arttığı dönemlerde ulaşımla ilgili, erişimle ilgili sorunlar oluşuyor. Karaman havaalanının devreye girmesiyle Konya'da sis olduğu günlerde uçaklar Karaman'a iniş yapabilecek. Şu anda müteahhitlikle ilgili çalışmalar devam ediyor. 20'ye yakın firma ihaleye girdi. Bunların birçoğu konsorsiyum ve genel olarak baktığımızda 100'e yakın firmanın ihaleye girdiğini söyleyebilirim. İhaleyi yakın bir zamanda sonuçlandırmış olacağız. Bu havaalanı yapıldığında Karaman'a çok büyük katkıları olacaktır"

'DEMİR YOLU PROJESİ BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

Demir yolu projesinin de Karaman'a büyük katkı sağlayacağını ifade eden Ak Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, şöyle konuştu:

"Karaman ekonomisine büyük katkı sağlayacak bir diğer proje ise demir yolu projesidir. Demir yolu projesiyle ilgili 'otobüs firmalarına peşkeş çekildi' şeklinde asılsız iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar kesinlikle doğru değil. Allah'tan mani gelmezse bu yıl itibarıyla hızlı tren Konya ile Karaman arasında çalışmaya başlayacak. Karaman'ın liman kabiliyetine kavuşmasını istiyoruz. Bize böyle bir dinamizm katmasını bekliyoruz. Bizim trenimiz yüksek hızlı tren değil, hızlı tren olacak. Yük ve yolcu taşıyabilen, yaklaşık 200 ile 250 kilometre hızla giden bir tren olacak. Bizim problemimizi çözecek olan da hızlı trendir. Karaman'ın merkez şehir olmasındaki en büyük dinamiklerin başında hızlı tren yer alıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle Karaman'dan yüklenen bir konteyner, iki saatlik bir zaman içinde Mersin'de limana inmiş olacak. Bu demir yolu hattının kademeli olarak Hicaz'a ulaşacağı bir planın da olduğunu bilmenizi isterim. Bu proje, Karaman gibi şehirler için çok önemli. Bundan dolayıdır ki serbest bölge Karaman'a verilmiştir. Serbest bölge ile sanayimizi bir üst lige terfi ettirmiş olacağız. Hem teknoloji transfer edeceğiz hem de finansman transfer edeceğiz. Böylece Karaman'daki sanayicinin dünya liginde oynayacağı, yeni markaları bünyesinden çıkaracağı, daha çok kazandığı ve kazandığını da sendikalaşmış bir faaliyetle daha çok çalışanına aktaracağı bir ortam oluşacak."

'ZEYTİN DALI HAREKÂTI KARARLILIKLA SÜRÜYOR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nın da kararlılıkla sürdüğüne belirten Konuk, hedeflerin teker teker imha edildiğini, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden ve masum insanları katleden terör örgütlerinin ortadan kaldırılması için sonuna kadar mücadele edileceğini vurguladı. Recep Konuk, "Bu süreçte hiçbir şey aksamıyor; bilakis yatırımları artırıyoruz, ekonomimiz güçleniyor, üretim artıyor. Bu ülke güçlüdür, güçlü olmasaydık bütün bunları yaparken Afrin'deki operasyonu yürütemezdik. Kendi tankımız, kendi helikopterimiz olmasaydı, kendi silahımız olmasaydı bugün bu koordinasyonu sağlayamazdık. Hatta 15 Temmuz'daki hain kalkışmayı düşünün; bu olaylar eğer 90'lı yıllarda olsaydı ekonomi ne olurdu? Bir siyasi liderin beyanı ile borsa, döviz allak bullak olurdu. Hedefimiz güçlü, büyük bir ülke var etmektir. Bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



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