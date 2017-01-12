Ak Partili kadınlardan Halep'e 2 TIR yardım

Nermin UÇTU/MANİSA, () - AK Parti Manisa Kadın Kolları Başkanlığı tarafından iç savaş mağduru Halepliler için toplanan yardımların bulunduğu 2 TIR, dualarla uğurlandı.

AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanlığı, 17 ilçede savaş mağduru Halepliler için yardım topladı. Kadınlar tarafından toplanan gıda malzemeleri, battaniye, giyecek gibi yardımlar, AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen törenle gönderildi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver, savaş mağduru insanlara duyarsız kalmadıklarını belirterek, "Halepli kardeşlerimiz için başlatılan kampanyaya 17 ilçe kadın kolları ile birlikte katıldık. 2 TIR yardım topladık. Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgeye gönderiyoruz. Oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek istedik. Geçtiğimiz haftalarda da Kızılay tarafından başlatılan yardım kampanyasına da nakdi bağışta bulunduk. TIR'ların içinde battaniye, çocuk bezi, mama, gıda malzemeleri, kışlık giysiler bulunuyor. Bizden istenenler doğrultusunda yardım topladık" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise her zaman mağdur insanların yanında olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından dualar edildi, TIR'lar Hatay'a uğurlandı.

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