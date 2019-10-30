AK Partili Dağ, taş değirmende buğday öğüttü

Hande NAYMAN / İZMİR, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Bitlis Tanıtım Günleri' etkinlik alanını ziyaret etti. 8 köşeli şapka takarak taş değirmende buğday öğüten Dağ, yöresel türkülere eşlik edip, ardından da stantları gezdi.

Bitlis Valiliği öncülüğünde İzmir'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Bitlis Tanıtım Günleri', Karşıyaka'daki Bostanlı pazar alanında start aldı. Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığı'nın yanı sıra ilçedeki kurum, oda ve STK'ların katılım gösterdiği fuarı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ziyaret etti. Yöreye özgü şapkalardan takarak taş değirmende buğday öğüten Dağ, yöresel türkülere eşlik edip ardından stantları gezdi. Yörenin tanıtımı amaçlı düzenlenen fuarda, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler de sergilendi.

